الإسماعيلي يعلن تمسك عبد الرحمن مجدي بالاستمرار مع الفريق

أعلن النادي الإسماعيلي عن تمسك عبد الرحمن مجدي لاعب الفريق بالاستمرار الموسم المقبل.

وكشف النادي عبر حسابه الرسمي عن عقد جلسة من اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي مع عبد الرحمن مجدي.

وتم الاتفاق خلال الجلسة على رفض كافة العروض المقدمة في الوقت الحالي.

ويرغب اللاعب وفقا لبيان الإسماعيلي في استعادة تألقه من جديد داخل صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويصر عبد الرحمن مجدي على البقاء في تلك المرحلة مع زملائه، حتى يعود الإسماعيلي لمكانته التي يستحقها.

ويتواجد عبد الرحمن مجدي -25 عاما- في الإسماعيلي من صيف 2017 منذ انتقاله من الترسانة.

وخاض مجدي 112 مباراة في الدوري المصري وسجل 15 وصنع 10 آخرين.

ويرتبط عبد الرحمن مجدي بتعاقد مع الإسماعيلي حتى صيف 2027.