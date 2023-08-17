غياب صلاح حامل اللقب.. ثلاثي مانشستر سيتي ضمن ستة مرشحين لجائزة رابطة اللاعبين الإنجليزية

الخميس، 17 أغسطس 2023 - 11:53

كتب : FilGoal

هالاند - ستونز - مانشستر سيتي

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية عن ستة مرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب في الموسم المنقضي.

إيرلينج هالاند

النادي : مانشستر سيتي

بوكايو ساكا

النادي : أرسنال

كيفين دي بروين

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وشهدت القائمة غياب محمد صلاح نجم ليفربول والمتوج بالجائزة العام الماضي.

وجاءت قائمة اللاعبين المرشحين كالآتي:

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- كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)

- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

- جون ستونز (مانشستر سيتي)

- هاري كين (توتنام)

- مارتن أوديجارد (أرسنال)

- بوكايو ساكا (أرسنال)

وهناك فرصة للبلجيكي كيفن دي بروين لحصد الجائزة للمرة الثالثة في مسيرته كأكثر اللاعبين تتويجا باللقب.

وحصد لقب الجائزة مرتين كل من محمد صلاح ودي بروين وكريستيانو رونالدو وجاريث بيل وتيري هنري وآلان شيرار ومارك هيوز.

ولم يحصد على لقب الجائزة لاعبا من أرسنال منذ روبن فان بيرسي في 2012.

كما لم يحصل لاعب من توتنام على لقب الجائزة منذ جاريث بيل في 2013.

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