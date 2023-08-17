ليكيب: جالتييه مرشح لتدريب نانت

ذكرت جريدة ليكيب أن كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان السابق أصبح مرشحا لتدريب نانت هذا الموسم.

ويتولى بيير أريستوي تدريب نانت هذا الموسم بعدما قاد الفريق كمدرب مؤقت في الجولات الأخيرة من الموسم الماضي، ونجح في قيادة الفريق للبقاء في الدوري الممتاز.

وأوضحت ليكيب أن مستقبل أريستوي أصبح مهددا بعد خسارة أول مباراة في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وخسر نانت بعدما قلب تولوز تأخره في الشوط الثاني لفوز قاتل. (طالع التفاصيل)

بعد أن أنقذ النادي من الهبوط في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي الممتاز، قرر نادي نانت استمرار بيير أريستوي كمدير فني للفريق.

أريستوي قاد الفريق في مهمة البقاء كمدرب مؤقت خلفا لأنطوان كومبواري في المباريات الـ4 الأخيرة بالموسم.

بعدها أعلن نانت تعيين مهاجمه السابق كمدير فني للفريق الأول في الموسم الجديد.

وتولى أريستوي تدريب فريق الشباب في النادي لمدة عامين، وتدريب الفريق الرديف لمدة 4 مواسم قبلها.

وكان باريس سان جيرمان قد أعلن الشهر الماضي اتفاقه مع كريستوف جالتييه على فسخ التعاقد.

وجاء ذلك بعد عام بالتمام والكمال على تعيينه كمدرب للفريق قادما من نادي نيس.

وحصد جالتييه البالغ من العمر 56 عاما لقب الدوري الفرنسي مع الفريق الباريسي.

وكان الفريق قد أقصي من دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، كما خرج من كأس فرنسا.

وتوج باريس سان جيرمان تحت قيادة جالتييه بكأس السوبر الفرنسي على حساب نانت في بداية الموسم.

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