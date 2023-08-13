مصطفى محمد يسجل ونانت يخسر بسيناريو قاتل في افتتاح الدوري الفرنسي أمام تولوز

خسر نانت في افتتاح مشواره في الدوري الفرنسي أمام جماهيره من تولوز بنتيجة 2-1 رغم التقدم بهدف مصطفى محمد.

وتقدم الكناري الفرنسي بهدف الدولي المصري، ثم قلب الضيوف النتيجة في الشوط الثاني عن طريق المغربي زكريا بوخلال وراسموس نيكولاسين.

وشارك مصطفى محمد كأساسي في هجوم نانت وجاوره موسيس سيمون.

وتحصل نانت في الدقيقة 11 على ركلة جزاء انبرى لها مصطفى محمد وسجلها في الشباك متفتحا أول أهدافه في الموسم.

ووصل الدولي المصري لهدفه التاسع في الدوري الفرنسي بقميص نانت والثاني عشر مع الفريق في 52 مباراة بجميع المسابقات.

























في الدقيقة 24 منع ألبان لافون حارس نانت فرصة محققة من كريستيان كاسيريس.

ومرت رأسية مصطفى محمد بعد 10 دقائق أعلى العارضة.

في الشوط الثاني، سجل المغربي زكريا بوخلال هدف التعادل بعدما حوّل عرضية موسى ديارا في الشباك في الدقيقة 62.

هدف الدولي المغربي تسبب في إصابة حارس نانت بعد التحام هوائي عقب تسجيل الهدف خرج على إثره لافون من أرض الملعب على نقالة لتلقي العلاج.

حاول مصطفى محمد تسجيل هدفا بضربة مقصية من داخل منطقة الجزاء لكن تسديدته جاءت بعيدة عن المرمى وأصاب المدافع في رأسه.

وفي الدقيقة 89 خرج مصطفى محمد وعوضه البرازيلي ماركينيوس بعد انضمامه لنانت بـ 24 ساعة.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع سجل نيكولسين برأسية بعد ركنية نفذها الجزائري فراس شعيبي.

المباراة انتهت بخسارة نانت في افتتاح الموسم.