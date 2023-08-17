جفارديول: إشبيلية دافع بشراسة.. وتنتظرنا مهمة صعبة

الخميس، 17 أغسطس 2023 - 00:52

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - جفارديول

شدد يوشكو جفارديول مدافع مانشستر سيتي على أن فريقه حقق لقبا غاليا بعد مباراة صعبة أمام إشبيلية.

وتوج مانشستر سيتي بلقب كأس السوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه على حساب إشبيلية الإسباني بعد مباراة امتدت لركلات الترجيح.

وقال جفارديول عبر بي إن سبورتس: "سعيد للغاية بهذا اللقب، لقد كانت مباراة صعبة أمام إشبيلية الذي دافع بشراسة وبرهن على أحقيته بخوض نهائي السوبر الأوروبي".

أخبار متعلقة:
وكيلهم لـ في الجول: ثنائي الزمالك ولاعب الداخلية إلى البرتغال.. وخطة بورتو ركلات الترجيح تبتسم لهم.. مانشستر سيتي بطلا للسوبر الأوروبي أمام إشبيلية جيرارد ساخرا: أرفض قدوم نيمار للدوري السعودي لهذا السبب الزمالك يعلن رفض عرض الشباب السعودي لشراء زيزو.. وما حدث مع والد اللاعب

وأضاف "تكرار سيناريو الموسم الماضي؟ من الصعب توقع ما سيحدث في الموسم الجديد، لدينا مباريات كثيرة وسنخوض مباراة صعبة يوم السبت المقبل (نيوكاسل)".

وحصل جفارديول على لقبه الأول مع مانشستر سيتي الذي انضم إليه هذا الصيف قادما من لايبزج.

وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، لتذهب إلى ركلات الترجيح ويفوز مانشستر سيتي بنتيجة 5-4.

جاء فوز مانشستر سيتي بركلات الترجيح بعد خسارته أول بطولة في الموسم وهي الدرع الخيرية الإنجليزية أمام أرسنال قبل أيام بركلات الترجيح أيضا.

وبذلك يكون جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي حقق لقب السوبر الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخه، بواقع مرتين مع برشلونة الإسباني، ومرة مع بايرن ميونيخ الألماني، وهذه المرة مع مانشستر سيتي.

مانشستر سيتي شارك لأول مرة في بطولة السوبر الأوروبي بعدما توج الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، ونجح في التتويج باللقبين.

وأنهى مانشستر سيتي الموسم الماضي محققا الثلاثية بالفوز بالدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي إشبيلية السوبر الأوروبي يوشكو جفارديول
نرشح لكم
ركلات الترجيح تبتسم لهم.. مانشستر سيتي بطلا للسوبر الأوروبي أمام إشبيلية ذا أثليتك: تمت.. ليفربول يضم واتارو إندو من شتوتجارت وكيل أمرابط لـ في الجول: ليفربول؟ سفيان ليس قريبا من الانضمام إليه.. والموقف الحالي عمر فايد: سأقدم كل ما لدي من أجل فنربخشة تقرير: سفيان أمرابط في الطريق إلى ليفربول انتهت السوبر الأوروبي - سيتي (1)-(1) إشبيلية.. سيتي البطل بركلات الترجيح تشكيل السوبر الأوروبي - جفارديول أساسي مع مانشستر سيتي.. وبونو يحرس مرمى إشبيلية ذا صن: دي خيا يوافق على الانتقال لـ بايرن.. وعقبة وحيدة
أخر الأخبار
نيمار: رونالدو وُصف بالمجنون للانتقال إلى السعودية.. وأريد أن يبلغ الهلال القمة 2 دقيقة | السعودية
جفارديول: إشبيلية دافع بشراسة.. وتنتظرنا مهمة صعبة 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
وكيلهم لـ في الجول: ثنائي الزمالك ولاعب الداخلية إلى البرتغال.. وخطة بورتو 49 دقيقة | الكرة المصرية
ركلات الترجيح تبتسم لهم.. مانشستر سيتي بطلا للسوبر الأوروبي أمام إشبيلية 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
جيرارد ساخرا: أرفض قدوم نيمار للدوري السعودي لهذا السبب ساعة | السعودية
الزمالك يعلن رفض عرض الشباب السعودي لشراء زيزو.. وما حدث مع والد اللاعب ساعة | الدوري المصري
ذا أثليتك: تمت.. ليفربول يضم واتارو إندو من شتوتجارت ساعة | الدوري الإنجليزي
في الجول يكشف مقابل انتقال عمر فايد إلى فنربخشة.. ونسبة إعادة البيع ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكاس القطرية: صلاح يوافق على الانتقال إلى اتحاد جدة 2 رومانو يكشف موقف صلاح من الانتقال إلى الدوري السعودي 3 روي كين لـ صلاح: اجلس واصمت.. رأيت لاعبين أفضل منك يتم استبدالهم 4 تقرير: محمد شريف ينتقل لـ الخليج السعودي