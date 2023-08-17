جفارديول: إشبيلية دافع بشراسة.. وتنتظرنا مهمة صعبة

شدد يوشكو جفارديول مدافع مانشستر سيتي على أن فريقه حقق لقبا غاليا بعد مباراة صعبة أمام إشبيلية.

وتوج مانشستر سيتي بلقب كأس السوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه على حساب إشبيلية الإسباني بعد مباراة امتدت لركلات الترجيح.

وقال جفارديول عبر بي إن سبورتس: "سعيد للغاية بهذا اللقب، لقد كانت مباراة صعبة أمام إشبيلية الذي دافع بشراسة وبرهن على أحقيته بخوض نهائي السوبر الأوروبي".

وأضاف "تكرار سيناريو الموسم الماضي؟ من الصعب توقع ما سيحدث في الموسم الجديد، لدينا مباريات كثيرة وسنخوض مباراة صعبة يوم السبت المقبل (نيوكاسل)".

وحصل جفارديول على لقبه الأول مع مانشستر سيتي الذي انضم إليه هذا الصيف قادما من لايبزج.

وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، لتذهب إلى ركلات الترجيح ويفوز مانشستر سيتي بنتيجة 5-4.

جاء فوز مانشستر سيتي بركلات الترجيح بعد خسارته أول بطولة في الموسم وهي الدرع الخيرية الإنجليزية أمام أرسنال قبل أيام بركلات الترجيح أيضا.

وبذلك يكون جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي حقق لقب السوبر الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخه، بواقع مرتين مع برشلونة الإسباني، ومرة مع بايرن ميونيخ الألماني، وهذه المرة مع مانشستر سيتي.

مانشستر سيتي شارك لأول مرة في بطولة السوبر الأوروبي بعدما توج الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، ونجح في التتويج باللقبين.

وأنهى مانشستر سيتي الموسم الماضي محققا الثلاثية بالفوز بالدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا.