جيرارد ساخرا: أرفض قدوم نيمار للدوري السعودي لهذا السبب

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 - 23:56

كتب : FilGoal

نيمار - الهلال

كشف ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول ومدرب الاتفاق السعودي عن رأيه في صفقة انتقال نيمار دا سيلفا لنادي الهلال.

وأعلن الهلال ضم نيمار صاحب الـ31 عاما وتوقيعه عقدا يربطه بالنادي السعودي لعامين.

وقال جيرارد عبر حساب دوري روشن السعودي: "لا أريد أن يأتي نيمار للدوري السعودي، لأنه لن يأتي إلى فريقي (الاتفاق)، لكنه سيعطي الدوري الكثير من القيمة والجودة. إنه نجم كبير اسمه يتحدث عنه وسيجعل عملي أكثر صعوبة".

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وشدد "اسم نيمار يتحدث عن نفسه. إنه يعطيني الكثير من المتعة خلال كل هذه السنوات التي شاهدته فيها سواء مع برشلونة أو باريس سان جيرمان أو منتخب البرازيل".

يذكر أن جيرارد نجح في قيادة الاتفاق للفوز على النصر بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الأولى من الدوري السعودي.

نيمار كان انضم إلى سان جيرمان في عام 2017 قادما من برشلونة بعد فسخ تعاقده مقابل 222 مليون يورو ليصبح أغلى لاعب في التاريخ.

وخاض نيمار مع سان جيرمان 173 مباراة سجل خلالهم 118 هدفا وصنع 77 آخرين.

وأصبح نيمار خامس صفقات الهلال الصيف الجاري بعد كل من مالكوم وروبن نيفيز وسيرجي ميلينكو سافيتش وكاليدو كوليبالي.

وبدأ نيمار مسيرته مع سانتوس البرازيلي الذي خاض معه 138 مباراة سجل خلالهم 71 مباراة وصنع 37 آخرين.

ومع برشلونة خاض 186 مباراة سجل فيهم 105 هدف وصنع 76 آخرين.

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