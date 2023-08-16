ذا أثليتك: تمت.. ليفربول يضم واتارو إندو من شتوتجارت
الأربعاء، 16 أغسطس 2023 - 23:42
كتب : FilGoal
أتم ليفربول مفاوضاته مع شتوتجارت لضم لاعبه الياباني واتارو إندو خلال الصيف الجاري.
واتارو إندو
النادي : أوراوا ريدز
ووفقا لما ذكرته شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية فإن الصفقة ستكلف خزائن ليفربول 19 مليون يورو.
وأوضح التقرير أن اللاعب الياباني وقائد النادي الألماني أعطى موافقته على الانتقال إلى ليفربول.
ويمتد تعاقد إندو مع شتوتجارت حتى صيف عام 2024.
إندو انضم إلى شتوتجارت من سنة 2020 وخاض مع الفريق 133 مباراة سجل خلالهم 15 هدفا وصنع 12 آخرين.
يأتي ذلك بعدما فشل ليفربول في ضم موسيس كايسيدو من برايتون بعدما اختار تشيلسي رغم توصله لاتفاق مع ناديه لضمه.
هذا بالإضافة لرفض روميو لافيا الانضمام إلى ليفربول مفضلا الانتقال إلى تشيلسي.
وخلال الصيف الجاري ضم ليفربول كل من أليكسيس ماك أليستر ودومينيك سوبوسلاي.
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