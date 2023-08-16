وكيل أمرابط لـ في الجول: ليفربول؟ سفيان ليس قريبا من الانضمام إليه.. والموقف الحالي

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 - 23:27

كتب : حسام أحمد

سفيان أمرابط - فيورنتينا

نفى جوناثان بارنيت وكيل سفيان أمرابط اقتراب اللاعب المغربي من الانتقال إلى ليفربول.

وانتشرت بعض التقارير الهولندية حول اقتراب أمرابط من الانضمام إلى ليفربول الصيف الجاري وعلق عليها وكيل اللاعب لـFilGoal.com قائلا: "سفيان أمرابط ليس قريبًا من الانضمام إلى ليفربول في التوقيت الحالي".

وأكمل ""نجري محادثات مع عدد من الأندية بشأن سفيان".

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وأتم "لكن لا يوجد أي نادٍ قريب من التعاقد مع اللاعب في التوقيت الحالي".

وسبق لوكيل أمرابط وكشف لـFilGoal.com عدم توصل لاعب فيورنتينا لاتفاق مع مانشستر يونايتد للانتقال إليه كذلك نفى انتقاله إلى أهلي جدة.

وكان أمرابط قريبا من الرحيل عن فيورنتينا الشتاء الماضي صوب برشلونة لكن لم يستطع النادي الكتالوني التوصل لاتفاق مع الفريق الإيطالي لضم اللاعب المغربي.

سفيان أمرابط ليفربول
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