"أسد جديد".. الوحدة السعودي يتعاقد مع جواد الياميق

أتم نادي الوحدة السعودي إجراءت التعاقد مع المدافع الدولي المغربي جواد الياميق.

وانضم الياميق إلى صفوف الوحدة قادما من بلد الوليد الإسباني.

ونشر الوحدة مقطع فيديو وكتب "أسد جديد يكمل مسيرة أسود الأطلسي مع الوحدة" أعلن من خلاله تعاقده مع الياميق.

فيما قال بلد الوليد في بيان: "أنهى جواد الياميق رحلته مع النادي بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين بلد الوليد والوحدة السعودي لانتقال اللاعب".

ولعب المغربي 70 مباراة رسمية بقميص بلد الوليد، 44 منها في الدوري الممتاز و25 في الدرجة الثانية وواحدة في كأس الملك. على مدار ثلاثة مواسم.

منذ وصوله في موسم 2020-2021 سجل الياميق 3 أهداف في ما يقرب من 5000 دقيقة من اللعب.

ولعب جواد مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022 وحقق مع الفريق إنجاز المركز الرابع كأول منتخب عربي وإفريقي يفعل ذلك.