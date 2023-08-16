مانشستر يونايتد يصدر بيانا بشأن مستقبل جرينوود

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 - 18:13

كتب : رامي جمال

جرينوود - مانشستر يونايتد

أصدر مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء بيانا رسميا بشأن مستقبل لاعبه ماسون جرينوود في ظل ابتعاده عن الفريق منذ شهر يناير 2022 بسبب اتهامه بالاعتداء على صديقته آنذاك.

ماسون جرينوود

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وجاء بيان يونايتد كالتالي:

بعد إسقاط جميع التهم الموجهة إلى ماسون جرينوود في فبراير 2023، أجرى مانشستر يونايتد تحقيقًا شاملاً في المزاعم الموجهة ضده.

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وقد استند هذا إلى أدلة وسياقات كثيرة ليست في المجال العام، وقد سمعنا من العديد من الأشخاص الذين لديهم مشاركة أو معرفة مباشرة بالقضية.

خلال هذه العملية، كانت رعاية ومنظور الضحية المزعومة محوريًا في استفسارات النادي، ونحن نحترم حقها في إخفاء هويتها مدى الحياة.

لدينا أيضًا مسؤوليات تجاه ماسون كموظف، كشخص شاب يعمل مع النادي منذ سن السابعة، وكأب جديد مع شريك.

اكتملت الآن مرحلة تقصي الحقائق في تحقيقنا، ونحن في المراحل النهائية لاتخاذ قرار بشأن مستقبل ماسون.

وخلافًا لتكهنات وسائل الإعلام، فإن هذا القرار لم يتخذ بعد وهو يخضع حاليًا لمداولات داخلية مكثفة. تقع المسؤولية في النهاية على عاتق الرئيس التنفيذي.

بمجرد اتخاذه، سيتم إبلاغ القرار وتوضيحه لأصحاب الشأن الداخليين والخارجيين للنادي.

لقد كانت هذه حالة صعبة لكل شخص مرتبط بمانشستر يونايتد، ونحن نتفهم الآراء القوية التي أثارتها بناءً على الأدلة الجزئية الموجودة في المجال العام. نطلب التحلي بالصبر ونحن نعمل خلال المراحل الأخيرة من هذه العملية المدروسة بعناية.

ماذا حدث؟

اتهمت صديقة جرينوود اللاعب بضربها واغتصابها وبالفعل تم حبسه لمدة شهر قبل أن يخرج بكفالة.

وترجع واقعة الاغتصاب المتهم بها اللاعب إلى أكتوبر 2021، فيما تمتد وقائع السلوك القهري في الفترة بين نوفمبر 2018 وأكتوبر 2021، حيث اتهمته صديقته السابقة بتهديدها وتوجيه تعليقات مسيئة إليها، بالإضافة إلى مراقبة كل حساباتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أما واقعة الاعتداء والإيذاء الجسدي فترجع إلى ديسمبر 2021.

وبظهور هذه الاتهامات مع بداية العام الماضي، تم إيقاف اللاعب الذي يحمل مشاركة دولية وحيدة بقميص منتخب إنجلترا، ولم يلعب أو يتدرب مع مانشستر يونايتد منذ ذلك الوقت، كما ألغت شركة "نايكي" تعاقدها مع اللاعب.

وفي شهر فبراير الماضي تم الإعلان عن إسقاط جميع التهم الموجهة لجرينوود.

وبعدها رُزق جرينوود بمولود هو وصديقته عقب عملية الصلح التي تمت بينهما.

ويتدرب جرينوود بشكل منفرد منذ ذلك الوقت.

وذكرت بعض الأنباء أن اللاعب الإنجليزي صاحب الـ21 عاما مرشح للانتقال معارا إلى أتالانتا على أن يعود ليونايتد الموسم المقبل.

لكن بعضها أوضحت التقارير أن يونايتد يدرس إمكانية عودة اللاعب في ظل رغبة إريك تين هاج مدرب الفريق في تواجده معه بالإضافة لمدير قطاع كرة القدم في النادي جون مورتوه.

جرينوود مانشستر يونايتد
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