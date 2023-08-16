رخصة العمل.. ماذا يمنع اللاعبون العرب من الانتقال الى الدوري الانجليزي

ربما يتساءل البعض عن إمكانية مشاركة اللاعبين المصريين بالدوري الإنجليزي الممتاز أو الدرجة الادنى (Championship) رغم امكانية اللعب لدوريات أخرى في أوروبا خارج حدود إنجلترا.

الإجابة عن هذا السؤال تكمن في كلمة واحدة وهي: رخصة العمل أو ما يسمى بالـ (work permit).

حيث أن العلاقة التعاقدية بين النادي واللاعب هي علاقة عمل، يجب على اللاعبين في الدوريات الإنجليزية الحصول على رخصة عمل لكي يمكنهم المشاركة في تلك المنافسات.

ولما كانت رخصة العمل لها متطلبات خاصة في إنجلترا، كان لزاماً على اللاعبين المصريين ان يحققوا تلك المتطلبات لكي يمكنهم الحصول على الرخصة.

وتأتي تلك اللوائح المتعلقة بالرخصة لحماية الدوريات الانجليزية ولضمان جودة اللعب في مستويات عليا تخدم الكرة الانجليزية وترفع من معدلات تطورها.

قد يتساءل البعض الآخر عن وجود لاعبين مصريين بالفعل في الدوريات الانجليزية مثل صلاح والنني ومن قبل ميدو وعمرو زكي، والمحمدي، وحسام غالي وغيرهم.

هل حصل هؤلاء على رخصة العمل في الدوري الانجليزي؟ نعم، كل هؤلاء اللاعبين حققوا المتطلبات.

إذاً ما هي المتطلبات؟

تشترط اللوائح الإنجليزية لإصدار رخصة عمل للاعبين الاجانب الآتي:

أولاً: نظام ال auto pass او ما يمكن تسميته بالرخصة التلقائية.

والتي تمكن اللاعب من الحصول على رخصة عمل دون أدنى متطلبات. ويمكن للاعب الحصول عليها إذا شارك اللاعب مع منتخب بلاده فيما لا يقل عن:

30% - 39%؜ من مشاركات المنتخب في اخر عامين إذا كان المنتخب من المنتخبات المصنفة من المركز الاول وحتى المركز العاشر.

40%؜ - 49%؜ إذا كان المنتخب مصنف من المركز الحادي عشر وحتى المركز العشرين.

60% - 69% إذا كان المنتخب مصنف من المركز الحادي والعشرين وحتى المركز الثلاثين.

70% - 79% من مشاركات المنتخب إذا كان المنتخب مصنف من المركز الحادي والثلاثين وحتى المركز الخمسين.

المشاركات تحسب في اخر عامين على تصنيف المنتخب من تاريخ طلب اللاعب للحصول على الرخصة.

وحيث أن المنتخب المصري حالياً في المركز الـ 34 بتاريخ (16 أغسطس 2023) فيتحتم على اللاعب طالب الرخصة لعب نسبة دقائق تمثل 70%؜ إلى 79%؜ من مشاركات المنتخب في آخر عامين لكي يحصل على الرخصة تلقائياً.

ثانياً: نظام النقاط.

إذا تمكن اللاعب من جمع (15 نقطة) يمكنه الحصول على رخصة عمل في الدوريات الانجليزية. وتتم طريقة احتساب النقاط كالتالي:

1- المشاركات الدولية.

المنتخبات المصنفة من المركز الاول وحتى المركز العاشر.

10 نقاط إذا شارك اللاعب في نسبة 20-29% من مشاركات المنتخب.

9 نقاط إذا شارك اللاعب في نسبة 10-19% من مشاركات المنتخب.

8 نقاط إذا شارك اللاعب في نسبة اقل من 10%؜ من مشاركات المنتخب.

المنتخبات المصنفة من المركز الحادي عشر وحتى المركز العشرين.

10 نقاط إذا شارك اللاعب في نسبة 30-39% من مشاركات المنتخب.

9 نقاط إذا شارك اللاعب في نسبة 20-29% من مشاركات المنتخب.

8 نقاط إذا شارك اللاعب في نسبة 10-19% من مشاركات المنتخب.

7 نقاط إذا شارك اللاعب في نسبة اقل؜ من 10%؜ من مشاركات المنتخب.

المنتخبات المصنفة من المركز الحادي والعشرين وحتى المركز الثلاثين.

10 نقاط إذا شارك اللاعب في نسبة 50-59% من مشاركات المنتخب.

9 نقاط إذا شارك اللاعب في نسبة 40-49% من مشاركات المنتخب.

8 نقاط إذا شارك اللاعب في نسبة 30-39% من مشاركات المنتخب.

7 نقاط إذا شارك اللاعب في نسبة 20-29% من مشاركات المنتخب.

صفر نقاط إذا شارك اللاعب في نسبة اقل من 20% من مشاركات المنتخب.

المنتخبات المصنفة من المركز الحادي والثلاثين وحتى المركز الخمسين.

10 نقاط إذا شارك اللاعب في نسبة 60-69% من مشاركات المنتخب.

8 نقاط إذا شارك اللاعب في نسبة 50-59% من مشاركات المنتخب.

7 نقاط إذا شارك اللاعب في نسبة 40-49% من مشاركات المنتخب.

6 نقاط إذا شارك اللاعب في نسبة 30-39% من مشاركات المنتخب.

صفر نقاط إذا شارك اللاعب في نسبة اقل من 29% من مشاركات المنتخب.

صفر نقاط إذا كان المنتخب في المركز الحادي والخمسين أو أدنى.

2- المشاركات مع الاندية:

تقسم المسابقات التي يمكن تجميع النقاط من خلالها إلى 3 فئات (بند 1، بند 2، وبند 3).

بند 1: ويمثل المشاركة في الدوريات الخمسة الكبرى (الانجليزي، الايطالي، الاسباني، الألماني، والفرنسي) او (دوري ابطال اوروبا) او كلاهما، ويتم حساب النقاط كالآتي:

10 نقاط إذا شارك اللاعب في نسبة 90-100% من مباريات ناديه.

9 نقاط إذا شارك اللاعب في نسبة 80-89% من مباريات ناديه.

8 نقاط إذا شارك اللاعب في نسبة 70-79% من مباريات ناديه.

7 نقاط إذا شارك اللاعب في نسبة 60-69% من مباريات ناديه.

6 نقاط إذا شارك اللاعب في نسبة 50-59% من مباريات ناديه.

5 نقاط إذا شارك اللاعب في نسبة 40-49% من مباريات ناديه.

4 نقاط إذا شارك اللاعب في نسبة 30-39% من مباريات ناديه.

صفر نقاط إذا شارك في نسبة اقل من 30% من مباريات ناديه.

بند 2: ويمثل المشاركة في الدوريات الخمسة بعد الدوريات الخمسة الكبرى (البلجيكي، التركي، البرتغالي، الهولندي، والشامبيونشيب) او (اليوروبا ليج) او كلاهما، ويتم حساب النقاط كالآتي:

5 نقاط إذا شارك اللاعب في نسبة 90-100% من مباريات ناديه.

4 نقاط إذا شارك اللاعب في نسبة 80-89% من مباريات ناديه.

3 نقاط إذا شارك اللاعب في نسبة 70-79% من مباريات ناديه.

2 نقاط إذا شارك اللاعب في نسبة 60-69% من مباريات ناديه.

1 نقاط إذا شارك اللاعب في نسبة 50-59% من مباريات ناديه.

صفر نقاط إذا شارك في نسبة اقل من 40% من مباريات ناديه.

بند 3: ويمثل المشاركة في الدوريات ما بعد الدوريات العشرة الكبرى، ويتم حساب النقاط كالآتي:

2 نقاط إذا شارك اللاعب في نسبة 90-100% من مباريات ناديه.

1 نقاط إذا شارك اللاعب في نسبة 80-89% من مباريات ناديه.

صفر نقاط إذا شارك في نسبة اقل من 80% من مباريات ناديه.

ختاماً: تتوقف إمكانية اللاعبين العرب في المشاركة في الدوريات الإنجليزية على نظام الحصول على الرخصة والنقاط المرتبطة بها، وبالتالي، لتحقيق الحلم باللعب في الدوري الإنجليزي، يجب على اللاعبين العرب العمل بجد وتحقيق المتطلبات المحددة للحصول على رخصة العمل، سواءً من خلال تحقيق النقاط المطلوبة بنسب المشاركة المحددة سالفاً، أو التألق مع منتخباتهم وأنديتهم للحصول على الرخصة التلقائية.