عودة لـ ألمانيا بعد 11 عاما.. جوسنيس يصبح أغلى لاعبا في تاريخ يونيون برلين

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 - 14:04

كتب : FilGoal

روبن جوسنيس

أعلن نادي يونيون برلين ضم روبن جوسنيس لاعب إنتر بعد يمتد حتى صيف 2028.

وانضم الظهير الألماني مقابل 13 مليون يورو ليصبح أغلى لاعب في تاريخ النادي متفوقا على الكرواتي يوسيب يورانوفيتش الذي انضم يناير الماضي من سيلتك بمقابل 8 ملايين يورو.

ويشارك ممثل العاصمة الألمانية في موسم 2023-24 في دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بعدما احتل المركز الرابع في المسابقة الموسم الماضي.

أخبار متعلقة:
السادس هذا الصيف.. روما يضم ريناتو سانشيز في حضور الأهلي - تحديد موعد قرعة كأس العالم للأندية مدرب غاني يقود فريقا في الدرجة الرابعة استعدادا للموسم الجديد.. ثماني مباريات ودية لـ الاتحاد السكندري

وفضّل جوسنيس الانتقال للفريق الألماني بحثا عن مزيد من المشاركات لاستعادة مركزه في منتخب ألمانيا قبل يورو 2024.

ويمتلك الظهير الأيسر 18 مباراة بقميص ألمانيا وشارك في يورو 2020.

وخاض جوسينس 39 مباراة خلال موسم ونصف بقميص إنتر، وخسر نهائي دوري أبطال أوروبا بنهاية الموسم الماضي ضد مانشستر سيتي.

ولم يلعب جوسنيس غير رفقة فرق الشباب في ألمانيا ورحل في 2012 صوب هولندا.

جوسنيس البالغ 29 عاما بدأ مسيرته مع فيتسيه وهيراكليس الهولنديان ثم انتقل لصفوف أتالانتا الإيطالي في 2017 ومنه إلى إنتر.

ويستهل يونيون برلين الموسم في الدوري الألماني بلقاء ماينز يوم الأحد المقبل.

وضم يونيون برلين في الصيف الجاري أيضا: ديوجو ليتي ولوكاس توسارت وميكيل كوفمان وبينديكت هولرباش وألكسندر شوولو وليرنت جريل.

روبن جوسنيس الدوري الألماني يونيون برلين إنتر
نرشح لكم
كأس العالم للسيدات - في انتظار بطل جديد.. إنجلترا تقصي أستراليا وتواجه إسبانيا في النهائي مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 16 أغسطس.. السوبر الأوروبي وبداية مشوار حمدي فتحي بودولسكي: هذه حقيقة مفاوضات الأهلي.. وكولر يستطيع التتويج بكأس العالم للأندية أثليتك: فشل انتقال ماجواير إلى وست هام "أنا في السعودية أنا هلالي".. الهلال يضم نيمار من سان جيرمان أثليتك: تشيلسي يفعل الشرط الجزائي في تعاقد مايكل أوليز تقرير: النصر يحاول التعاقد مع أليسون مؤتمر جوارديولا: دي بروين قد يغيب لأربعة أشهر.. ونستطيع تعويضه بـ3 أفكار
أخر الأخبار
الرياضية السعودية: محمد شريف يغيب عن مواجهة أهلي جدة 2 دقيقة | المحترفون
كأس العالم للسيدات - في انتظار بطل جديد.. إنجلترا تقصي أستراليا وتواجه إسبانيا في النهائي 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
يغيب عن مواجهة فريق محمد شريف.. أهلي جدة يعلن تفاصيل إصابة فيرمينو 32 دقيقة | السعودية
كرة يد - من المطار إلى الملعب.. الزمالك يستهل مشواره عربيا بالانتصار على عين توتة 56 دقيقة | كرة يد
عودة لـ ألمانيا بعد 11 عاما.. جوسنيس يصبح أغلى لاعبا في تاريخ يونيون برلين ساعة | الكرة الأوروبية
السادس هذا الصيف.. روما يضم ريناتو سانشيز ساعة | ميركاتو
في حضور الأهلي - تحديد موعد قرعة كأس العالم للأندية ساعة | الكرة المصرية
مدرب غاني يقود فريقا في الدرجة الرابعة ساعة | الدرجة الثانية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكاس القطرية: صلاح يوافق على الانتقال إلى اتحاد جدة 2 رومانو يكشف موقف صلاح من الانتقال إلى الدوري السعودي 3 روي كين لـ صلاح: اجلس واصمت.. رأيت لاعبين أفضل منك يتم استبدالهم 4 تقرير: محمد شريف ينتقل لـ الخليج السعودي