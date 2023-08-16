ذا أثليتك: تشيلسي يتوصل لاتفاق مع ساوثامبتون لضم لافيا

أفادت شبكة ذا أثليتك أن ساوثامبتون وافق على عرض تشيلسي من أجل التعاقد مع روميو لافيا هذا الصيف.

وحاول ليفربول ضم اللاعب قبل تشيلسي الذي نجح في ضم موسيس كايسيدو لاعب وسط برايتون بعد حرب عروض بين الناديين.

وأوضح التقرير أن تشيلسي توصل لاتفاق مع ساوثامبتون للتعاقد مع روميو لافيا مقابل 53 مليون جنيه إسترليني + 5 مليون كإضافات.

اللاعب سيخضع للكشف الطبي مع تشيلسي قريبا، حسب التقرير.

وكانت جريدة ذا جارديان قد أوضحت في تقريرها أن ليفربول هو النادي الوحيد إلى الآن الذي اتفق مع ساوثامبتون على ضم لافيا. ولذلك سيتعين على تشيلسي رفع عرضه.

وحاولت إدارة ليفربول إقناع البلجيكي بتفضيل الانتقال إلى الريدز على الانضمام لتشيلسي، حسب التقرير.

ويسعى ليفربول لضم لاعب خط وسط جديد بعد رحيل العديد من نجوم الوسط هذا الصيف.

ورفض ساوثامبتون 3 عروض قدمها ليفربول لضم لاعب خط الوسط، ومن المتوقع أن يتوصل الطرفان لاتفاق، حسب تقارير عديدة.

ساوثامبتون سعى للحصول على 50 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن البالغ من العمر 19 عاما.

ذا أثليتك ذكرت في وقت سابق أن ساوثامبتون رفض عرضا من ليفربول بقيمة 37 مليون جنيه إسترليني لضم روميو لافيا قبل أن يرسل الريدز عرضا جديدا ويتم رفضه أيضا.

صاحب الـ 19 عاما يلعب في ساوثامبتون منذ صيف 2022 قادما من مانشستر سيتي.

البلجيكي لعب مع ساوثامبتون خلال 34 مباراة وسجل هدفا في جميع المسابقات.

وتعاقد ليفربول حتى الآن مع الثنائي، أليكسيس ماك اليستر قادما من برايتون، ودومينيك سوبوسلاي قادما من لايبزج.

فيما تخلي عن نابي كيتا وأليكس أوكسليد تشامبرلين وجيمس ميلنر وجودرن هندرسون وفابينيو.

وافتتح ليفربول الدوري الإنجليزي بمواجهة تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج والتي انتهت بالتعادل 1-1