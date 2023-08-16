الرياضية: بعد اقتراب بونو وميتروفيتش.. الهلال يسعى لإتمام صفقاته بـ ديني

يسعى نادي الهلال السعودي لإتمام صفقاته في سوق الانتقالات الصيفية بضم لوكاس ديني الظهير الأيسر لفريق أستون فيلا.

وأعلن نادي الهلال ضم نيمار من باريس سان جيرمان لمدة موسمين في صفقة من العيار الثقيل.

ولم يكتف الهلال بصفقاته النارية هذا الموسم ويسعى لاستكمالها بضم ثلاثة لاعبين بشكل رسمي.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة الهلال السعودي قد فتحت خط مفاوضات مع أستون فيلا للحصول على خدمات لوكاس ديني.

وشارك ديني في افتتاحية الدوري الإنجليزي مع أستون فيلا أمام فريق نيوكاسل.

وأشار التقرير نفسه إلى إتمام الهلال تعاقده مع ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية بعقد لمدة أربعة مواسم مقابل عشرة ملايين يورو راتبا سنويا.

ومن المقرر أن يدفع الهلال 15 مليون يورو لصالح إشبيلية تمثل قيمة العامين المتبقيين في تعاقده.

كما كشف التقرير عن توصل إدارة الهلال لاتفاق نهائي مع فولام وألكسندر ميتروفيتش مهاجم الفريق الإنجليزي.

ورفع الهلال عرضه إلى فولام مقابل 40 مليون يورو من أجل ضم المهاجم الصربي.