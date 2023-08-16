خبر في الجول – الرجاء يبدأ مفاوضات ضم فخر الدين بن يوسف

دخل الرجاء المغربي في مفاوضات مع فخر الدين بن يوسف مهاجم بيراميدز السابق بشأن انتقاله خلال الصيف الجاري.

وقال مصدر مقرب من اللاعب –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "المفاوضات بدأ بين الطرفين من أجل معرفة رأي اللاعب التونسي في الانضمام للنادي المغربي".

وأكمل "هناك 3 أندية مصرية تترقب موقف اللاعب وسنرى ماذا سيحدث خلال الأيام المقبلة".

اللاعب صاحب الـ32 عاما سبق له اللعب في الدوري المصري رفقة الإسماعيلي وبيراميدز.

ومع الإسماعيلي سجل 13 هدفا وصنع إثنين في 36 مباراة.

ومع بيراميدز سجل 16 هدفا وصنع أربعة في 67 مباراة.

وسبق لفخر الدين بن يوسف ارتداء قمصان كل من الصفاقسي والترجي والاتفاق وميتز الفرنسي.