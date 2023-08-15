الشريعي لـ في الجول: انتقال أحمد عيد إلى المصري يؤكد حديثي.. لاعب غير محترف

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 - 22:50

كتب : حامد وجدي

أحمد عيد مع الزمالك أمام أسوان

كرر أيمن الشريعي رئيس إنبي وصفه لأحمد عيد لاعب الفريق السابق بغير المحترف عقب إتمام انتقاله إلى المصري.

وقال الشريعي لـFilGoal.com: "انتقال أحمد عيد إلى المصري يؤكد تقييم إنبي له بكونه لاعب غير محترف".

وواصل "لقد قلتها سابقا أحمد عيد فعل شيئا يجب أن تحذر منه الأندية في رأيي".

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وأتم "حين تعاقدنا مع عيد لم يكن يلعب مع الزمالك، ولم ينجح في إعاراته، وما فيه هو الآن من نجاح كان بسبب إنبي، وهذا جزء من هوية النادي وقدرته على استخراج المطلوب من اللاعب".

وأتم أحمد عيد انتقاله إلى المصري اليوم الثلاثاء رسميا بعقد يمتد لثلاث سنوات.

وقضى أحمد عيد الموسم الماضي معارا من الزمالك إلى إنبي.

وشارك عيد في 18 مباراة مع الفريق البترولي لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.

وكان أحمد عيد دخل في أزمة مع إنبي في ظل تأكيد النادي البترولي بتوقيع اللاعب على عقد أحقية انتقاله نهائيا فيما كشف الأخير أنه لم يوقع على أي شيء وعاد لصفوف ناديه الزمالك.

وتواجد أحمد عيد مساء أمس الإثنين في مقر اتحاد الكرة للإدلاء بأقواله في جلسة استماع في ظل أزمته مع إنبي. (طالع التفاصيل)

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن إتمام المصري لصفقتي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور وبعد ذلك بدقائق أعلن الفريق البورسعيدي عن ضم اللاعب الأول. (طالع التفاصيل)

إنبي المصري أحمد عيد
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