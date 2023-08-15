خبر في الجول – المصري يقترب من إتمام ضم أحمد أيمن منصور وأحمد عيد

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 - 22:16

كتب : عمرو نبيل

أحمد أيمن منصور

اقترب المصري من حسم صفقتي انضمام أحمد أيمن منصور وأحمد عيد خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

أحمد عيد

النادي : المصري

أحمد أيمن منصور

النادي : الزمالك

المصري

وحسبما علم FilGoal.com فإن أحمد أيمن منصور وأحمد عيد اجتمعا مع مسؤولي المصري في تواجد كامل أبو علي رئيس النادي لإتمام كافة تفاصيل انتقالهما إلى الفريق البورسعيدي.

أحمد أيمن منصور سبق له اللعب في صفوف المصري في الفترة ما بين 2015 لـ2018.

أخبار متعلقة:
الداخلية يتعاقد مع مدافع بتروجيت كرة يد - "مازالت للحكاية بقية" أحمد الأحمر يجدد تعاقده مع الزمالك كرة طائرة - في مجموعة صاحب الأرض.. الكشف عن طريق سيدات مصر في أمم إفريقيا

وارتدى أحمد أيمن منصور قميص المصري 71 مرة سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع مثلهم.

وقضى أحمد أيمن الموسم الماضي رفقة طلائع الجيش وخاض 27 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع هدفا.

أما أحمد عيد فقضى الموسم الماضي معارا من الزمالك إلى إنبي.

وشارك عيد في 18 مباراة مع الفريق البترولي لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.

وكان أحمد عيد دخل في أزمة مع إنبي في ظل تأكيد النادي البترولي بتوقيع اللاعب على عقد أحقية انتقاله نهائيا فيما كشف الأخير أنه لم يوقع على أي شيء وعاد لصفوف ناديه الزمالك.

وتواجد أحمد عيد مساء أمس الإثنين في مقر اتحاد الكرة للإدلاء بأقواله في جلسة استماع في ظل أزمته مع إنبي. (طالع التفاصيل)

المصري أحمد أيمن منصور أحمد عيد
نرشح لكم
الشريعي لـ في الجول: انتقال أحمد عيد إلى المصري يؤكد حديثي.. لاعب غير محترف الصفقة السادسة.. المصري يضم أحمد عيد من الزمالك "الدراويش في القلب".. باهر المحمدي يوجه رسالة لجمهور الإسماعيلي بعد رحيله الرابعة من الأهلي.. زد يضم أحمد عبد النبي الإسماعيلي يعلن انتقال باهر المحمدي إلى المصري الثالث.. المقاولون يضم عمرو مرعي أحمد دياب رئيسا لـ رابطة الأندية ومتعب نائبا.. ومنصب جديد لخالد رفعت المقاولون يضم إسلام عبد النعيم من الاتحاد
أخر الأخبار
الشريعي لـ في الجول: انتقال أحمد عيد إلى المصري يؤكد حديثي.. لاعب غير محترف 33 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – المصري يسدد قيمة انتقال يوسف الجوهري 34 دقيقة | الكرة المصرية
الصفقة السادسة.. المصري يضم أحمد عيد من الزمالك 58 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – المصري يقترب من إتمام ضم أحمد أيمن منصور وأحمد عيد ساعة | الدوري المصري
الداخلية يتعاقد مع مدافع بتروجيت ساعة | الكرة المصرية
كرة يد - "مازالت للحكاية بقية" أحمد الأحمر يجدد تعاقده مع الزمالك ساعة | كرة يد
كرة طائرة - في مجموعة صاحب الأرض.. الكشف عن طريق سيدات مصر في أمم إفريقيا ساعة | كرة طائرة
أثليتك: فشل انتقال ماجواير إلى وست هام 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكاس القطرية: صلاح يوافق على الانتقال إلى اتحاد جدة 2 "ردا على ما أثاره رئيس النادي السابق" بيان من شيكابالا إلى جماهير الزمالك لتوضيح بعض النقاط 3 روي كين لـ صلاح: اجلس واصمت.. رأيت لاعبين أفضل منك يتم استبدالهم 4 تقرير: محمد شريف ينتقل لـ الخليج السعودي