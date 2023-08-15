خبر في الجول – المصري يقترب من إتمام ضم أحمد أيمن منصور وأحمد عيد

اقترب المصري من حسم صفقتي انضمام أحمد أيمن منصور وأحمد عيد خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أحمد أيمن منصور وأحمد عيد اجتمعا مع مسؤولي المصري في تواجد كامل أبو علي رئيس النادي لإتمام كافة تفاصيل انتقالهما إلى الفريق البورسعيدي.

أحمد أيمن منصور سبق له اللعب في صفوف المصري في الفترة ما بين 2015 لـ2018.

وارتدى أحمد أيمن منصور قميص المصري 71 مرة سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع مثلهم.

وقضى أحمد أيمن الموسم الماضي رفقة طلائع الجيش وخاض 27 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع هدفا.

أما أحمد عيد فقضى الموسم الماضي معارا من الزمالك إلى إنبي.

وشارك عيد في 18 مباراة مع الفريق البترولي لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.

وكان أحمد عيد دخل في أزمة مع إنبي في ظل تأكيد النادي البترولي بتوقيع اللاعب على عقد أحقية انتقاله نهائيا فيما كشف الأخير أنه لم يوقع على أي شيء وعاد لصفوف ناديه الزمالك.

وتواجد أحمد عيد مساء أمس الإثنين في مقر اتحاد الكرة للإدلاء بأقواله في جلسة استماع في ظل أزمته مع إنبي. (طالع التفاصيل)