الصفقة السادسة.. المصري يضم أحمد عيد من الزمالك

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 - 22:24

كتب : عمرو نبيل

الزمالك - أحمد عيد

أعلن المصري اليوم الثلاثاء ضم أحمد عيد رسميا قادما من صفوف الزمالك بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

وأصبح أحمد عيد سادس صفقات المصري الصيفية استعدادا للموسم الجديد بعد كل من سمير فكري ومحمد الشامي وميدو جابر ويوسف الجوهري وباهر المحمدي.

وقضى أحمد عيد الموسم الماضي معارا من الزمالك إلى إنبي.

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وشارك عيد في 18 مباراة مع الفريق البترولي لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.

وكان أحمد عيد دخل في أزمة مع إنبي في ظل تأكيد النادي البترولي بتوقيع اللاعب على عقد أحقية انتقاله نهائيا فيما كشف الأخير أنه لم يوقع على أي شيء وعاد لصفوف ناديه الزمالك.

وتواجد أحمد عيد مساء أمس الإثنين في مقر اتحاد الكرة للإدلاء بأقواله في جلسة استماع في ظل أزمته مع إنبي. (طالع التفاصيل)

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن إتمام المصري لصفقتي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور وبعد ذلك بدقائق أعلن الفريق البورسعيدي عن ضم اللاعب الأول. (طالع التفاصيل)

الزمالك المصري أحمد عيد
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