أثليتك: فشل انتقال ماجواير إلى وست هام

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 - 21:21

كتب : FilGoal

هاري ماجواير - مانشستر يونايتد

فشلت صفقة انتقال هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد إلى وست هام.

وحسبما ذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها فإنه رغم توصل وست هام لاتفاق مع يونايتد لضم ماجواير مقابل 30 مليون جنيه إسترليني لكن المدافع الإنجليزي لم يتوصل لاتفاق مع النادي اللندني.

وأوضح التقرير أن ماجواير لم يتحدث أبدا مع مدرب وست هام ديفيد مويس.

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وينتهي تعاقد ماجواير مع يونايتد في صيف عام 2025.

ولا يعد ماجواير أساسيا في خطط المدرب إريك تين هاج الذي أكد أن اللاعب عليه القتال من أجل المشاركة في المباريات.

وكان ماجواير سُحبت منه شارة قيادة الفريق قبل انطلاق الموسم الجاري ليصبح برونو فيرنانديز قائدا للفريق.

وانتقل ماجواير إلى صفوف مانشستر يونايتد في أغسطس 2019 قادما من ليستر سيتي مقابل 87 مليون يورو.

ومنذ ذلك الوقت لعب ماجواير 175 مباراة بقميص الشياطين الحمر، وسجل 5 أهداف وصنع 5.

ماجواير وست هام مانشستر يونايتد
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