النجوم يعلن عبر في الجول تعيين محمد حمص مدير فني

استقر نادي النجوم على تعيين محمد حمص أسطورة الإسماعيلي ليكون المدير الفني للفريق.

ويشارك نادي النجوم في القسم الثاني (أ) دوري المحترفين.

وقال محمد الطويلة رئيس نادي النجوم لـ FilGoal.com: "تم اختيار محمد حمص ليكون مديرا فنيا للفريق".

وأضاف "سيتم الاجتماع اليوم لتحديد بداية التدريبات استعدادا لدوري المحترفين".

وتابع "اختيار محمد حمص لكونه كان لاعبا يمتاز بالمهارة، فيستطيع فهم قدرات اللاعبين الجيدين".

واختتم تصريحاته "أميل لاكتشاف المواهب من المدربين ونجحنا في اكتشاف علي ماهر وأحمد سامي ومؤمن سليمان وأحمد عيد عبد الملك".

وكان النجوم قد قدّم مفاجأة خلال الموسم الماضي في كأس مصر.

ونجح النجوم في التأهل إلى ربع نهائي كأس مصر من الدرجة الثالثة.

وأقصى إنبي فريق النجوم لينهي مغامرته في ربع النهائي.

ومن المقرر أن يواجه إنبي فريق الأهلي في نصف النهائي، بينما الطرف الآخر لنصف النهائي بين الزمالك وبيراميدز.