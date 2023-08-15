"أنا في السعودية أنا هلالي".. الهلال يضم نيمار من سان جيرمان

أعلن الهلال السعودي انضمام نيمار من باريس سان جيرمان رسميا.

ولم يذكر الهلال قيمة أو مدة التعاقد فيما ذكر فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات أن نيمار وقع على عقد يربطه بزعيم الكرة السعودية لعامين.

وأوضح رومانو أن راتب نيمار يصل لـ400 مليون دولار سنويا بناء على بعض المتغيرات والنتائج والإعلانات.

نيمار كان انضم إلى سان جيرمان في عام 2017 قادما من برشلونة بعد فسخ تعاقده مقابل 222 مليون يورو ليصبح أغلى لاعب في التاريخ.

وخاض نيمار مع سان جيرمان 173 مباراة سجل خلالهم 118 هدفا وصنع 77 آخرين.

وأصبح نيمار خامس صفقات الهلال الصيف الجاري بعد كل من مالكوم وروبن نيفيز وسيرجي ميلينكو سافيتش وكاليدو كوليبالي.

وبدأ نيمار مسيرته مع سانتوس البرازيلي الذي خاض معه 138 مباراة سجل خلالهم 71 مباراة وصنع 37 آخرين.

ومع برشلونة خاض 186 مباراة سجل فيهم 105 هدف وصنع 76 آخرين.