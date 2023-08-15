أحمد دياب رئيسا لـ رابطة الأندية ومتعب نائبا.. ومنصب جديد لخالد رفعت

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 - 19:28

كتب : FilGoal

أحمد دياب - رابطة الأندية المصرية

أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم انتخاب أحمد دياب رئيسا لرابطة الأندية وعماد متعب نائبا له.

وأجرى مجلس إدارة رابطة أندية دوري القسم الأول، اليوم الثلاثاء اجتماعه التنسيقي الأول في دورته الجديدة.

وشهد انتخاب أحمد دياب رئيسا للرابطة وعماد متعب نائبا للرئيس.

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وتم تزكية مجلس إدارة رابطة الأندية بعد انسحاب كل من أمير مرتضى وحسين أبو السعود.

وترشح أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في الزمالك على حساب خالد رفعت ممثل النادي في الرابطة خلال الموسمين الماضيين قبل أن يعلن أمير اعتذاره في خطاب رسمي.

وأقيمت الانتخابات تحت إشراف اللجنة الانتخابية برئاسة حلمي مشهور، وعضوية وليد العطار ومحمد الماشطة والتي أعلنت فوز الخمسة بالتزكية بجانب انتخاب الرئيس ونائب الرئيس.

ويضم مجلس إدارة رابطة أندية دوري القسم الأول إلى جانب دياب ومتعب، كلًا من خالد شكري، شريف صالح وأحمد محمد هاشم في مقاعد العضوية ، وصفي الدين بسيوني وثروت سويلم مرشحا مجلس إدارة اتحاد الكرة لعضوية الرابطة.

واتخذ مجلس إدارة رابطة الأندية أول قراراته بتعيين خالد رفعت مستشارا لمجلس الرابطة للعلاقات الخارجية وتكليفه باستمرار تمثيل الرابطة في اتحاد الروابط العالمية.

ويعقد مجلس إدارة الرابطة اجتماعا في الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل لمناقشة موعد قرعة وانطلاق مسابقة الدوري المصري موسم 2023 - 2024 وكل الأمور المتعلقة بشئون المسابقة.

وأغلق باب الترشح يوم الأحد 13 أغسطس الجاري لقبول الترشيحات من الأندية.

وتواجد أحمد دياب في منصب رئيس لرابطة الأندية المصرية المحترفة خلال الموسمين الماضيين.

ونظّمت الرابطة منافسات الدوري المصري للمرة الأولى في موسم 2021-2022 عقب تشكيلها.

اتحاد الكرة رابطة الأندية أحمد دياب عماد متعب
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