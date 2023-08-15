تقرير: النصر يحاول التعاقد مع أليسون

يحاول النصر السعودي التعاقد مع حارس مرمى ليفربول أليسون بيكر خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لما ذكره موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي في تقرير له اليوم الثلاثاء أن النصر يرغب في التعاقد مع أليسون بعد اقتناعهم بحاجة ذلك المركز لدعم بعد الهزيمة التي تلقاها على يد الاتفاق.

وهُزم النصر أمام الاتفاق بهدفين لهدف أمس الإثنين في أولى جولات الدوري السعودي.

وأشار التقرير إلى أن أليسون يغريه فكرة خوض تحدي جديد خارج ليفربول.

الحارس البرازيلي صاحب الـ30 عاما انضم إلى ليفربول قادما من روما في صيف عام 2018.

ويمتد تعاقد أليسون مع ليفربول حتى عام 2027.

وخاض أليسون مع ليفربول 232 مباراة سجل خلالهم هدفا وحافظ على نظافة شباكه 103 مرة فيما استقبل 205 هدفا.

وخلال الصيف الجاري ضم النصر كل من ساديو ماني ومارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا وأليكس تيليس.

ورحل عن ليفربول صوب الدوري السعودي بشكل عام كل من جوردان هندرسون إلى الاتفاق وفابينيو إلى اتحاد جدة.