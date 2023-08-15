رومانو: ليل يتمسك بالحصول على 30 مليون لبيع بديل كايسيدو إلى برايتون

يسعى نادي برايتون الإنجليزي بكل قوة لضم لاعب بديل للإكوادوري مويسيس كايسيدو الذي انتقل إلى تشيلسي بشكل رسمي.

وذكر فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات لدى شبكة "سكاي سبورتس" أن برايتون يسعى لضم كارلوس باليبا لاعب وسط ليل الفرنسي.

وتقدم برايتون بعرض رسمي للنادي الفرنسي من أجل شراء لاعب الوسط الكاميروني مقابل 17 مليون يورو، بالإضافة إلى 3 ملايين كمتغيرات في الصفقة.

إلا أن النادي الفرنسي رفض العرض ويتمسك بالحصول على 30 مليون يورو للموافقة على رحيل لاعبه.

ولا يزال برايتون يتمسك بضم اللاعب الكاميروني الشاب ويعتبره البديل الأنسب لـ كايسيدو.

لكن في حالة عدم تعاقده مع باليبا فسيذهب إلى خيارات أخرى ويضع النادي عينه على لاعبين آخرين.

باليبا يبلغ من العمر 19 عاما وانضم إلى ليل العام الماضي قادما من إحدى أكاديميات كرة القدم في الكاميرون.

ويعتبر باليبا أحد المواهب المنتظرة في كرة القدم الكاميرونية في السنوات المقبلة.