خليفة دي خيا يقدم أوراقه.. أونانا ينقذ مانشستر يونايتد ويؤمن انتصاره الأول على ولفرهامبتون

في تألق كبير من الكاميروني أندري أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد القادم من إنتر ميلان في الصيف، أفلت الشياطين الحمر بفوز أول على ولفرهامبتون في ختام الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورحل دافيد دي خيا حارس مرمى الشياطين الحمر بعد 11 عاما مع الفريق، ليصبح أونانا هو الأساسي الجديد.

وسجل هدف المباراة الوحيد رافاييل فاران في الدقيقة 76.

محاولات متبادلة

أولى المحاولات الخطرة أتت في الدقيقة 12 بتسديدة من ماركوس راشفورد تصدى لها خوسيه سا.

وفي الدقيقة 27 أرسل ماتيوس كونيا كرة خطيرة إلى بابلو سارابيا، ولكن مرت تسديدة الأخير بجوار القائم.

وفي الدقيقة 33 سدد كونيا بنفسه هذه المرة، ولكن مرت الكرة بجوار القائم مرة أخرى.

وأهدر أنتوني محاولة مركبة وصلته من متابعة تسديدة أليخاندرو جارناتشو، لتصطدم كرته أيضا بالدفاع في الدقيقة 45+1.

وفي الدقيقة 45+2 سدد رافاييل فاران رأسية من ركنية، ولكنها مرت بجوار القائم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

شوط أونانا

مع انطلاق الشوط الثاني أجرى إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد تبديله الأول بنزول فيكتور لينديلوف بدلا من ليساندرو مارتينيز.

وسدد كونيا كرة في غاية الخطورة بالدقيقة 49، حيث اصطدمت بالقائم الأيسر.

وفي الدقيقة 53 سدد أنتوني كرة أبعدها الدفاع، بينما حاول كونيا مجددا ليبدأ تألق الحارس الكاميروني أندري أونانا في الدقيقة 55.

وأتى هي تشان هوانج بدلا من بابلو سارابيا في صفوف ولفرهامبتون في الدقيقة 63.

على الجانب الآخر أتى الثنائي كريستيان إريكسن وجادون سانشو بدلا من ميسون ماونت وجارناتشو في الدقيقة 68.

وأخيرا أتى الهدف في الدقيقة 76 برأسية من فاران، وعرضية من آرون وان بيساكا.

استمر طوفان ولفرهامبتون للتعويض، حيث سدد فابيو سيلفا ليتصدى أونانا في الدقيقة 83، ليحاول نفس اللاعب في الدقيقة التالية، وتلقى تسديدته نفس القفاز.

تغيير يونايتد الأخير شهد خروج ماركوس راشفورد في الدقيقة 88 ونزول سكوت مكتوميناي.

وفي الدقيقة 90 أبعد الدفاع تسديدة فابيو سيلفا، فيما سقط كريج داوسون إثر التحام مع أونانا داخل المنطقة في الدقيقة 95، ولكن بعد مراجعة تقنية الفيديو رفض الحكم احتساب ركلة جزاء.

النتيجة منحت الشياطين الحمر الفوز الأول، قبل الموعد الكبير في ضيافة توتنام هوتسبر يوم السبت 19 أغسطس.