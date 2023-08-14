خبر في الجول - لن يسجل ضده مجددا.. المصري يتم اتفاقه مع فاركو لضم شكري نجيب
الإثنين، 14 أغسطس 2023 - 23:03
كتب : عمرو نبيل
اقترب النادي المصري من الإعلان عن صفقة جديدة في سوق الانتقالات الصيفية استعدادا للموسم الجديد 2023-2024.
شكري نجيب
النادي : فاركو
وعلم FilGoal.com أن المصري توصل لاتفاق مع فاركو لضم مهاجمه شكري نجيب.
وسينضم نجيب إلى صفوف المصري بعقد مدته 3 سنوات.
والفريق البورسعيدي هو الأكثر تلقيا لأهداف مهاجم الإسماعيلي السابق، برصيد 4 أهداف وبالتساوي مع الاتحاد السكندري.
وعلم FilGoal.com أيضا أن رجب مارو مهاجم لافيينا وقع على عقود انتقاله لفريق المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وتبلغ قيمة الصفقة نحو 7 ملايين جنيه، حسبما علم FilGoal.com.
مارو هو هداف دوري الدرجة الثانية برصيد 16 هدفا.
وضم المصري هذا الصيف كل من سمير فكري قادما من الداخلية وميدو جابر لاعب سيراميكا كليوباترا ومحمد الشامي من الإسماعيلي.
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