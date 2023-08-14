الإفريقي الرابع.. زد يعلن تعاقده مع موتوموسي

أعلن نادي زد عن تعاقده مع بيتر موتوموسي لاعب وسط الكونغو الديمقراطية قادما من فيتا كلوب.

ووقع لاعب الوسط عقدا مدته 3 سنوات مع النادي الصاعد حديثا للدوري المصري الممتاز.

وتأهل نادي زد إلى الدوري الممتاز للمرة الأولى بمسماه الجديد.

وكان FilGoal.com قد أعلن الأسبوع الماضي عن إتمام زد اتفاقه مع ثنائي حرس الحدود، إسلام عبد الله ومصطفى عبد الرؤوف "زيكو".(من هنا)

ولم يعلن نادي زد عن تعاقده مع زيكو بشكل رسمي حتى الآن، بينما أعلن عن ضم إسلام عبد الله اليوم.

وكان حرس الحدود قد هبط إلى دوري الدرجة الثانية بعد تذيل ترتيب الدوري.

وكان زد قد أتم تعاقده من الأهلي مع كل من علي لطفي وشادي حسين وحمدي ياسر ظهير أيسر الشباب.

وأتم كذلك زد الاتفاق مع الأهلي على التعاقد مع كل من مصطفى سعد ومصطفى فوزي وأحمد سيد عبد النبي ومحمد أشرف.

ليصل عدد الصفقات بين زد والأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاري إلى 7 لاعبين.

وأعلن نادي زد عن 8 صفقات رسمية حتى الآن كالآتي:

- محمد إسماعيل وجرجس مجدي من إنبي

- الجامبي محمد سوانيه

- التنزاني محسني ماليما

- معط ماجاسا لاعب الجمارك الموريتاني

- عبد الله مجدي من بيراميدز على سبيل الإعارة

- إسلام عبد الله مدافع حرس الحدود.

- الكونغولي الديمقراطي بيتر موتوموسي من فيتا كلوب.