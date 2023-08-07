خبر في الجول - زد يتمم اتفاقه مع زيكو وإسلام عبد الله ثنائي حرس الحدود

الإثنين، 07 أغسطس 2023 - 23:30

كتب : رضا السنباطي

مصطفى زيكو

أتم نادي زد اتفاقه مع مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" وإسلام عبد الله ثنائي حرس الحدود.

ويواصل نادي زد تدعيمات فريقه استعدادا للموسم الجديد بعد صعوده إلى الدوري الممتاز.

وعلم FilGoal.com أن زد أتم اتفاقه مع نادي حرس الحدود للتعاقد مع زيكو إسلام عبد الله ثنائي حرس الحدود.

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وكان حرس الحدود قد هبط إلى دوري الدرجة الثانية بعد تذيل ترتيب الدوري.

وانتقل ثنائي حرس الحدود إلى زد في تعاقد لمدة أربعة مواسم.

نادي زد صعد حديثا للدوري المصري الممتاز، ولأول مرة بعد تغيير مسماه وملكيته.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي زد اتفق بالفعل مع نادي أسوان على انتقال ديلسون كاموني المهاجم الأنجولي في صفوف الفريق إلى نادي زد.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى اجتياز معط ماجاسا لاعب نادي الجمارك الموريتاني، الكشف الطبي لنادي زد والتوقيع على عقد جديد.

وكان زد تعاقد من الأهلي مع كل من علي لطفي وشادي حسين وحمدي ياسر ظهير أيسر الشباب.

وأتم كذلك زد الاتفاق مع الأهلي على التعاقد مع كل من مصطفى سعد ومصطفى فوزي وأحمد سيد عبد النبي ومحمد أشرف.

ليصل عدد الصفقات بين زد والأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاري إلى 7 لاعبين.

الدوري المصري نادي زد حرس الحدود زيكو إسلام عبد الله
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