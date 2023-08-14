تشكيل يونايتد - جارناتشو يدعم راشفورد في غياب الصفقة الجديدة

الإثنين، 14 أغسطس 2023 - 21:07

كتب : FilGoal

هدف راشفورد

أعلن إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد عن تشكيل فريقه لمواجهة ولفرهامبتون في ختام منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويغيب راسموس هويليوند مهاجم مانشستر يونايتد الجديد القادم من أتالانتا بسبب الإصابة.

ويتواجد الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو رفقة أنتوني وماركوس راشفورد في هجوم الفريق.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أندري أونانا

خط الدفاع: آرون وان بيساكا - ليساندرو مارتينيز - رافاييل فاران - لوك شو

خط الوسط: كاسيميرو - ميسون ماونت - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أنتوني - ماركوس راشفورد - أليخاندرو جارناتشو

البدلاء: دين هندرسون - ديوجو دالوت - فيكتور لينديلوف - هاري ماجواير - كريستيان إريكسن - سكوت مكتوميناي - فاكوندو بيليستري - أنتوني مارسيال - جادون سانشو

وأنهى الشياطين الحمر موسمهم الماضي في المركز الثالث، كما توجوا بكأس الرابطة.

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد ولفرهامبتون
نرشح لكم
تيليجراف: ضربة موجعة لـ أرسنال.. إصابة تيمبر في الرباط الصليبي إعادة برفقة والدته.. تشيلسي يعلن ضم كايسيدو في صفقة خرافية أستون فيلا يتعاقد مع الموهبة المصرية عمر خضر ضربة لـ أستون فيلا.. غياب مينجز لفترة طويلة بسبب إصابة قوية في الركبة وكيل كايسيدو لـ في الجول: ما فعله تشيلسي طبيعي.. فهو أغلى صفقة في الكرة الإنجليزية تقييم صلاح أمام تشيلسي من الصحف الإنجليزية فرصة لكسر رقم ديفيد بيكام.. وارد براوس ينضم إلى وست هام مواعيد مباريات اليوم الإثنين 14 أغسطس.. النصر والهلال في الدوري السعودي وختام الجولة في إنجلترا
أخر الأخبار
دوري المحترفين - لافيينا يتعاقد مع أوين 4 دقيقة | الدرجة الثانية
تشكيل يونايتد - جارناتشو يدعم راشفورد في غياب الصفقة الجديدة 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تيليجراف: ضربة موجعة لـ أرسنال.. إصابة تيمبر في الرباط الصليبي 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في السعودية - الاتفاق (0)-(1) النصر.. الشباب (0)-(0) الأخدود 40 دقيقة | السعودية
إعادة برفقة والدته.. تشيلسي يعلن ضم كايسيدو في صفقة خرافية 45 دقيقة | ميركاتو
مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: الزمالك فقد مقعده في رابطة الأندية باعتذار أمير مرتضى 47 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل النصر - في غياب رونالدو وتاليسكا.. ماني يقود المواجهة ضد قائدي ليفربول 56 دقيقة | السعودية
أحمد مصطفى أساسي مع الأخدود أمام الشباب في ختام افتتاحية الدوري السعودي 56 دقيقة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "ردا على ما أثاره رئيس النادي السابق" بيان من شيكابالا إلى جماهير الزمالك لتوضيح بعض النقاط 2 تقرير: محمد شريف ينتقل لـ الخليج السعودي 3 روي كين لـ صلاح: اجلس واصمت.. رأيت لاعبين أفضل منك يتم استبدالهم 4 في الجول يكشف قائمة الأهلي الأولية - كريم وليد على رأس 31 لاعبا لموسم 2023-24