تشكيل يونايتد - جارناتشو يدعم راشفورد في غياب الصفقة الجديدة

أعلن إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد عن تشكيل فريقه لمواجهة ولفرهامبتون في ختام منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويغيب راسموس هويليوند مهاجم مانشستر يونايتد الجديد القادم من أتالانتا بسبب الإصابة.

ويتواجد الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو رفقة أنتوني وماركوس راشفورد في هجوم الفريق.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أندري أونانا

خط الدفاع: آرون وان بيساكا - ليساندرو مارتينيز - رافاييل فاران - لوك شو

خط الوسط: كاسيميرو - ميسون ماونت - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أنتوني - ماركوس راشفورد - أليخاندرو جارناتشو

البدلاء: دين هندرسون - ديوجو دالوت - فيكتور لينديلوف - هاري ماجواير - كريستيان إريكسن - سكوت مكتوميناي - فاكوندو بيليستري - أنتوني مارسيال - جادون سانشو

وأنهى الشياطين الحمر موسمهم الماضي في المركز الثالث، كما توجوا بكأس الرابطة.