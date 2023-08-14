تيليجراف: ضربة موجعة لـ أرسنال.. إصابة تيمبر في الرباط الصليبي

الإثنين، 14 أغسطس 2023 - 20:52

كتب : FilGoal

تيمبر - هالاند

ضربة سيئة للغاية تعرضت لها صفوف أرسنال في المباراة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، بإصابة مدافعه الهولندي يوريين تيمبر.

وأصيب اللاعب خلال المباراة ضد نوتنجهام فورست، والتي انتهت بفوز الجانرز 2-1.

وخرج تيمبر بعد 50 دقيقة من بدايته في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليثير العديد من المخاوف في النادي اللندني.

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وبحسب صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية، فإن تقارير هولندية كشفت عن تضرر الرباط الصليبي الداخلي للاعب، بينما لم يعلن أرسنال أي شيء حتى الآن، ولم يؤكد طبيعة الإصابة.

فيما يشير موقع "ذا أثلتيك" الأمريكي إلى غياب اللاعب لفترة مطولة، دون الكشف عن طبيعة الإصابة على وجه التحديد.

المدافع البالغ من العمر 22 عاما انضم لأرسنال هذا الصيف، وخاض لتوه المباراة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمت صفقة تيمبر لصالح الجانرز مقابل 34 مليون جنيه استرليني، قادما من أياكس الهولندي.

ويواصل أرسنال محاولاته لتحقيق لقب الدوري بمواجهة كريستال بالاس يوم الإثنين 21 أغسطس في الجولة الثانية.

وأنهى أرسنال الموسم الماضي في المركز الثاني، وراء البطل مانشستر سيتي.

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