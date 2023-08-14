الهاتريك البرازيلي الثاني.. الهلال يفتتح الدوري بثلاثية في مرمى أبها

الإثنين، 14 أغسطس 2023 - 20:15

كتب : FilGoal

روبن نيفيز - مالكوم

تغلب الهلال السعودي على مضيفه أبها بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي "دوري روشن".

تقدم الهلال بهدف البرازيلي مالكوم جناح برشلونة السابق، في الدقيقة 31 بعد تمريرة من ناصر الدوسري.

وفي الدقيقة 33 تعادل سعد بقير لفريق أبها بهدف رائع.

وفي الشوط الثاني عاد مالكوم وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 55 بعد تمريرة من محمد البريك.

وفي الدقيقة 77 سجل مالكوم الهدف الثالث، ليكمل الهاتريك البرازيلي الثاني في الدوري السعودي خلال الجولة الأولى فقط.

وكان روبرتو فيرمينو نجم ليفربول السابق هاتريك مع أهلي جدة في شباك الحزم، في المباراة التي انتهت بنتيجة 3-1 أيضا.

وبذلك يفوز الهلال بالمباراة الأولى، بعد يومين من نهائي بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

وكان الهلال قد خسر النهائي أمام النصر في الوقت الإضافي بنتيجة 2-1.

وتم رفض طلب الثنائي لتأجيل مباراة الجولة الأولى، وبالتالي يلعب النصر ضد الاتفاق اليوم في التاسعة مساء.

الهلال السعودي الدوري السعودي دوري روشن أبها
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