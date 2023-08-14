خبر في الجول - الداخلية يدعم صفوفه بـ مصطفى معوض وعمرو بركات

دعم نادي الداخلية صفوفه بالثنائي مصطفى معوض مدافع بتروجت، وعمرو بركات لاعب الجونة السابق.

وعلم FilGoal.com أن الداخلية أتم اتفاقه مع مصطفى معوض لاعب بتروجت بعد جلسة جمعته مع ميمي عبد الرازق المدير الفني لفريق الداخلية.

وينتقل معوض إلى الداخلية بتعاقد لمدة موسمين، وذلك بعد الاتفاق مع بتروجت على المقابل المادي.

وجمعت عمرو بركات لاعب الجونة السابق، جلسة مع عثمان الدسوقي مدير الكرة بالداخلية لإتمام انتقاله لتدعيم صفوف الفريق.

وكان الداخلية قد دعم صفوفه استعدادا للموسم الجديد بالتعاقد مع محمد أشرف ناشئ الزمالك السابق (مواليد 2006).

كما تعاقد الفريق مع محمود حسونة لاعب وسط النصر والذي تألق الموسم الماضي في الدرجة الثانية.

وعلى صعيد آخر رحل كريستوفر جون محترف الداخلية إلى فريق الزوراء العراقي.

وضمن الداخلية البقاء في الدوري بآخر جولة، وذلك بفضل الفوز على أسوان 4-2 في المباراة الأخيرة، التي قادت لهبوط الأخير.