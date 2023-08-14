كما كشف في الجول.. زد يعلن ضم إسلام عبد الله

أعلن نادي زد ضم صفقة جديدة ضمن تدعيمات الفريق استعدادا لخوض منافسات الدوري الممتاز.

وضم نادي زد، إسلام عبد الله مدافع حرس الحدود بعقد لمدة خمس سنوات ضمن خطة إدارة النادي في دعم الفريق الأول بأفضل العناصر.

وتأهل نادي زد إلى الدوري الممتاز للمرة الأولى بمسماه الجديد.

وكان FilGoal.com قد أعلن الأسبوع الماضي عن إتمام زد اتفاقه مع ثنائي حرس الحدود، إسلام عب الله ومصطفى عبد الرؤوف "زيكو". (من هنا)

ولم يعلن نادي زد عن تعاقده مع زيكو بشكل رسمي حتى الآن.

وكان حرس الحدود قد هبط إلى دوري الدرجة الثانية بعد تذيل ترتيب الدوري.

وكان زد قد أتم تعاقده من الأهلي مع كل من علي لطفي وشادي حسين وحمدي ياسر ظهير أيسر الشباب.

وأتم كذلك زد الاتفاق مع الأهلي على التعاقد مع كل من مصطفى سعد ومصطفى فوزي وأحمد سيد عبد النبي ومحمد أشرف.

ليصل عدد الصفقات بين زد والأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاري إلى 7 لاعبين.

وأعلن نادي زد عن سبع صفقات رسمية حتى الآن كالآتي:

- محمد إسماعيل وجرجس مجدي من إنبي

- الجامبي محمد سوانيه

- التنزاني محسني ماليما

- معط ماجاسا لاعب الجمارك الموريتاني

- عبد الله مجدي من بيراميدز على سبيل الإعارة

- إسلام عبد الله مدافع حرس الحدود.