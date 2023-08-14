ضربة لـ أستون فيلا.. غياب مينجز لفترة طويلة بسبب إصابة قوية في الركبة

الإثنين، 14 أغسطس 2023 - 12:26

كتب : FilGoal

إصابة تايرون مينجز

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي إصابة لاعبه تايرون مينجز في الركبة وغيابه لفترة طويلة.

تايرون مينجس

النادي : أستون فيلا

أستون فيلا

وقال بيان نادي أستون فيلا: "بكل أسف نعلن تعرض مينجز لإصابة قوية في الركبة وخضوعه لعملية جراحية".

وأضاف "وبكل أسف أيضا نؤكد أن اللاعب سيغيب لفترة طويلة عن الملاعب من أجل العلاج والتأهيل".

وتعرض مينجز مدافع منتخب إنجلترا أيضا لإصابة قوية في الركبة خلال مباراة فريقه أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وخسر أستون فيلا المباراة بخماسية مقابل هدف.

ويلعب أستون فيلا في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي ضد إيفرتون يوم الأحد المقبل.

مينجز أستون فيلا الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
وكيل كايسيدو لـ في الجول: ما فعله تشيلسي طبيعي.. فهو أغلى صفقة في الكرة الإنجليزية تقييم صلاح أمام تشيلسي من الصحف الإنجليزية فرصة لكسر رقم ديفيد بيكام.. وارد براوس ينضم إلى وست هام مواعيد مباريات اليوم الإثنين 14 أغسطس.. النصر والهلال في الدوري السعودي وختام الجولة في إنجلترا رومانو: تمت.. كايسيدو إلى تشيلسي حتى 2031 روي كين لـ صلاح: اجلس واصمت.. رأيت لاعبين أفضل منك يتم استبدالهم وعد فأوفى.. ديساسي يكشف من أخبره أنه سيسجل أمام ليفربول بوتشيتينو: سعيد بالعودة وأشكر جماهير تشيلسي.. والتعادل ليس عادلا
أخر الأخبار
ضربة لـ أستون فيلا.. غياب مينجز لفترة طويلة بسبب إصابة قوية في الركبة 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إسباني واختار إسبانيا.. ريال مدريد يضم كيبا 24 دقيقة | ميركاتو
وكيل كايسيدو لـ في الجول: ما فعله تشيلسي طبيعي.. فهو أغلى صفقة في الكرة الإنجليزية 46 دقيقة | ميركاتو
تصل لنصف مليون ريال.. الاتحاد السعودي يهدد المتجاوزين والمختلسين بغرامات ضخمة 50 دقيقة | السعودية
تقييم صلاح أمام تشيلسي من الصحف الإنجليزية ساعة | الدوري الإنجليزي
فرصة لكسر رقم ديفيد بيكام.. وارد براوس ينضم إلى وست هام ساعة | الدوري الإنجليزي
جلوبو: الصفقة الأغلى خارج أوروبا.. الهلال يتوصل لاتفاق مع باريس لضم نيمار ساعة | ميركاتو
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 14 أغسطس.. النصر والهلال في الدوري السعودي وختام الجولة في إنجلترا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - فيفا يمنح كهربا مهلة جديدة لسداد غرامة الزمالك 2 "ردا على ما أثاره رئيس النادي السابق" بيان من شيكابالا إلى جماهير الزمالك لتوضيح بعض النقاط 3 تقرير: محمد شريف ينتقل لـ الخليج السعودي 4 في الجول يكشف قائمة الأهلي الأولية - كريم وليد على رأس 31 لاعبا لموسم 2023-24