ضربة لـ أستون فيلا.. غياب مينجز لفترة طويلة بسبب إصابة قوية في الركبة
الإثنين، 14 أغسطس 2023 - 12:26
كتب : FilGoal
أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي إصابة لاعبه تايرون مينجز في الركبة وغيابه لفترة طويلة.
تايرون مينجس
النادي : أستون فيلا
وقال بيان نادي أستون فيلا: "بكل أسف نعلن تعرض مينجز لإصابة قوية في الركبة وخضوعه لعملية جراحية".
وأضاف "وبكل أسف أيضا نؤكد أن اللاعب سيغيب لفترة طويلة عن الملاعب من أجل العلاج والتأهيل".
وتعرض مينجز مدافع منتخب إنجلترا أيضا لإصابة قوية في الركبة خلال مباراة فريقه أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.
وخسر أستون فيلا المباراة بخماسية مقابل هدف.
ويلعب أستون فيلا في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي ضد إيفرتون يوم الأحد المقبل.
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