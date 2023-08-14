تقييم صلاح أمام تشيلسي من الصحف الإنجليزية

الإثنين، 14 أغسطس 2023 - 11:23

كتب : FilGoal

محمد صلاح

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك تشيلسي، لكنه صنع هدفا في اللقاء الذي شهد خروجه غاضبا، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في تعادل ليفربول مع مضيفه تشيلسي، في لقاء الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي.

خروج غاضب والرقم القياسي سينتظر.. ماذا قدم صلاح أمام تشيلسي

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الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام تشيلسي حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 6 و7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.8 درجة من عشرة.

فيما كان البرازيلي أليسون بيكر أفضل لاعبي ليفربول بمتوسط تقييم بلغ 7.6 درجة من عشرة.

وسجل صلاح هدفا لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، بعدما صنع هدف فريقه الوحيد لزميله لويس دياز.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه السابع مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 306 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 186 هدفا وصنع 80 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول تشيلسي
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