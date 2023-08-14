مواعيد مباريات اليوم الإثنين 14 أغسطس.. النصر والهلال في الدوري السعودي وختام الجولة في إنجلترا

الإثنين، 14 أغسطس 2023 - 10:38

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد ضد لانس

تختتم اليوم منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي للموسم الجديد 2023-2024.

ويستعرض معكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023.

ويلعب مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون في آخر مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، والتي تقام في ملعب أولد ترافورد.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة بي إن بريميوم 1. ويعلق عليها أحمد البلوشي.

في الدوري الإسباني يلعب أتليتكو مدريد ضد غرناطة وتنطلق المباراة في تمام العاشرة والنصف مساء، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1. ويعلق عليها محمد بركات.

ويلعب النصر بطل كأس العرب أول مباراة له في الدوري السعودي هذا الموسم ضد الاتفاق وتنطلق في تمام التاسعة مساء وتذاع المواجهة عبر قناة ssc1. ويعلق عليها مشاري القرني.

كما يلعب الهلال ضد أبها في تمام الساعة السادسة وتذاع المباراة عبر قناة SSC Sports Extra 1. ويعلق عليها عبد الله الحربي.

ويلعب الاتحاد بطل الدوري السعودي ضد الرائد وتنطلق المباراة في الساعة السادسة مساء، وتذاع عبر قناة SSC 1. ويعلق عليها حماد العنزي.

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الدوري الإنجليزي
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