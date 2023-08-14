رومانو: تمت.. كايسيدو إلى تشيلسي حتى 2031

الإثنين، 14 أغسطس 2023 - 00:28

كتب : FilGoal

مويسيس كايسيدو

أصبح الإعلان الرسمي فقط هو من يفصل الإكوادوري موسيس كايسيدو عن الانتقال لصفوف تشيلسي في صفقة قياسية.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي سبورت" أن اللاعب سينتقل مقابل 115 مليون جنيه إسترليني ما يجعله أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وأشار إلى أن تم حجز الفحص الطبي.

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وسيوقع لاعب الوسط البالغ 21 على عقد يمتد حتى 2031 مع خيار التمديد لموسم إضافي.

موسيس كايسيدو.. الأخطبوط الذي "خُلق من أجل اللعب للأندية الكبيرة"

ليفربول كان قد توصل لاتفاق مع برايتون لضم كايسيدو مقابل 110 مليون جنيه إسترليني وفقا لما ذكرته شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية متفوقا على عرض تشيلسي بفارق 10 ملايين فقط.

لكن قرر كايسيدو الالتزام بوعده مع تشيلسي بعد الاتفاق على تفاصيل تعاقده الشخصية منذ شهر مايو الماضي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "جارديان" الإنجليزية في وقت سابق فإن تشيلسي لم يستسلم بعد في رغبته في ضم اللاعب الإكوادوري.

وأوضح التقرير أن تشيلسي كان ينوي التقدم بعرض جديد أكبر مما قدمه ليفربول ليضم كايسيدو.

لكن الأزمة كانت أن برايتون كان قد حدد نهاية يوم الخميس الماضي موعدا نهائيا للأندية الراغبة في التقدم بعروض لضم كايسيدو مؤكدا أنه سيختار أعلى عرض منهم وهو ما نجح ليفربول في الوصول إليه.

وكان يورجن كلوب مدرب ليفربول أعلن في مؤتمر صحفي توصل ناديه لاتفاق بالفعل مع برايتون لضم كايسيدو لكنه لم يكشف عن موعد الفحص الطبي.

اللاعب صاحب الـ21 عاما انضم إلى برايتون قادما من إ إنديبندينتي الأرجنتيني في عام 2021.

وخاض كايسيدو مع برايتون 53 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع ثلاثة.

موسيس كايسيدو برايتون تشيلسي
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