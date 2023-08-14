البلاد: السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة في السعودية.. وتحديد الملعب والموعد

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على إقامة مباراة السوبر الإفريقي في السعودية.

ويلعب الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة السوبر بين بطلي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وكشفت صحيفة البلاد السعودية وفقا لمصادرها الخاصة على إقامة مباراة السوبر الإفريقي يوم 15 سبتمبر المقبل.

وأشار التقرير إلى أنه من المرجح أن تقام المباراة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في حي الحوية بالطائف.

وحال تعذر إقامة المباراة في الطائف، ستقام بنفس التاريخ ولكن على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

وكان من المفترض إقامة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في الفترة ما بين 11 لـ13 أغسطس المقبل حسبما ذكر مصدر من كاف سابقا لـFilGoal.com.

ويلعب الأهلي أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري في سبتمبر المقبل في النسخة 32.

وتأهل الأهلي إلى السوبر الإفريقي للمرة الحادية عشر في تاريخه ويواجه منافس جزائري للمرة الثانية.

وحقق اتحاد العاصمة لقب الكونفدرالية بعد التغلب على يانج أفريكانز التنزاني، وفاز الفريق الجزائري خارج ملعبه ذهابا بهدفين مقابل هدف واحد، بينما خسر على ملعبه بهدف دون رد.

وكانت النسخة الأخيرة مغربية خالصة بين فريقي نهضة بركان والوداد وانتهت بفوز نهضة بركان باللقب.

وحقق الأهلي لقب البطولة ثماني مرات بينما خسر في نسختين فقط.

وتعرض الأهلي للخسارة في المواجهة الجزائرية الوحيدة بالسوبر الإفريقي وكانت في 2015.

وخسر الأهلي وقتها أمام وفاق سطيف بركلات الترجيح بالبطولة التي أقيمت وقتها في الجزائر.

وحقق الأهلي لقب البطولة أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 ومايو 2021 وديسمبر 2021.

وحصد الأهلي آخر نسختين شارك فيهما في عام 2021 على حساب منافس مغربي.