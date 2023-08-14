البلاد: السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة في السعودية.. وتحديد الملعب والموعد

الإثنين، 14 أغسطس 2023 - 00:04

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على إقامة مباراة السوبر الإفريقي في السعودية.

ويلعب الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة السوبر بين بطلي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وكشفت صحيفة البلاد السعودية وفقا لمصادرها الخاصة على إقامة مباراة السوبر الإفريقي يوم 15 سبتمبر المقبل.

أخبار متعلقة:
سلة - كيجو يتحدث عن شرف الانضمام إلى الأهلي.. ودور أجوستي وصعوبة الموسم كرة سلة - الأهلي يضم كيجو مصدر مقرب من سوزا لـ في الجول: هذا ما سيحدث إذا لم ينتقل اللاعب إلى الأهلي محمود عبد العاطي: الأهلي لا يريد أن يخسر بطولة أمام بيراميدز.. ولا فائدة من المنافسة

وأشار التقرير إلى أنه من المرجح أن تقام المباراة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في حي الحوية بالطائف.

وحال تعذر إقامة المباراة في الطائف، ستقام بنفس التاريخ ولكن على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

وكان من المفترض إقامة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في الفترة ما بين 11 لـ13 أغسطس المقبل حسبما ذكر مصدر من كاف سابقا لـFilGoal.com.

ويلعب الأهلي أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري في سبتمبر المقبل في النسخة 32.

وتأهل الأهلي إلى السوبر الإفريقي للمرة الحادية عشر في تاريخه ويواجه منافس جزائري للمرة الثانية.

وحقق اتحاد العاصمة لقب الكونفدرالية بعد التغلب على يانج أفريكانز التنزاني، وفاز الفريق الجزائري خارج ملعبه ذهابا بهدفين مقابل هدف واحد، بينما خسر على ملعبه بهدف دون رد.

وكانت النسخة الأخيرة مغربية خالصة بين فريقي نهضة بركان والوداد وانتهت بفوز نهضة بركان باللقب.

وحقق الأهلي لقب البطولة ثماني مرات بينما خسر في نسختين فقط.

وتعرض الأهلي للخسارة في المواجهة الجزائرية الوحيدة بالسوبر الإفريقي وكانت في 2015.

وخسر الأهلي وقتها أمام وفاق سطيف بركلات الترجيح بالبطولة التي أقيمت وقتها في الجزائر.

وحقق الأهلي لقب البطولة أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 ومايو 2021 وديسمبر 2021.

وحصد الأهلي آخر نسختين شارك فيهما في عام 2021 على حساب منافس مغربي.

السوبر الإفريقي الأهلي اتحاد العاصمة السعودية
نرشح لكم
"أنا هنا للدفاع عن أغلى قميص في العالم".. الرجاء يضم عمرو وردة حمدو الهوني ينتقل إلى الوداد كاف يعلن التحقيق مع إيتو تقرير: عودة من حيث بدأ.. جون أنتوي ينضم إلى دريمز الغاني مصدر من كاف يكشف لـ في الجول تفاصيل جديدة لـ دوري السوبر الإفريقي بيان - الهلال السوداني يشكر مصر على استضافة مبارياته في دوري أبطال إفريقيا بشكل رسمي لأول مرة وبتواجد الأهلي.. اتحاد جنوب إفريقيا يكشف عن فرق دوري السوبر الإفريقي أين هم الآن.. أفضل لاعبي إفريقيا في آخر 10 سنوات "لاعبان فقط بأوروبا"
أخر الأخبار
في الجول يكشف المرشحين لانتخابات رابطة الأندية المصرية المحترفة 2023-24 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - حل أزمة الزمالك مع اتحاد اليد والاستعداد للسفر إلى البطولة العربية 2 ساعة | كرة يد
خبر في الجول - الزمالك يبدأ مفاوضات تجديد فتوح ومحمد صبحي 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - أمير مرتضى مرشح الزمالك في انتخابات رابطة الأندية المحترفة 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - القناة يتمم اتفاقه لضم الإخميمي 3 ساعة | ميركاتو
اتحاد السلة يكشف موقف القيد وديون الأندية.. وسبب مشاركة الأهلي في أكثر من بطولة خارجية 3 ساعة | كرة سلة
طرد لاعبين ومدرب.. برشلونة يتعثر في أولى جولات الدفاع عن لقب الدوري أمام خيتافي 3 ساعة | الدوري الإسباني
رومانو: تمت.. كايسيدو إلى تشيلسي حتى 2031 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - فيفا يمنح كهربا مهلة جديدة لسداد غرامة الزمالك 2 "ردا على ما أثاره رئيس النادي السابق" بيان من شيكابالا إلى جماهير الزمالك لتوضيح بعض النقاط 3 تقرير: محمد شريف ينتقل لـ الخليج السعودي 4 في الجول يكشف قائمة الأهلي الأولية - كريم وليد على رأس 31 لاعبا لموسم 2023-24