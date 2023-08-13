روي كين لـ صلاح: اجلس واصمت.. رأيت لاعبين أفضل منك يتم استبدالهم

انتقد روي كين قائد مانشستر يونايتد السابق سلوك محمد صلاح نجم ليفربول أثناء خروجه بعد تبديله في مباراة تشيلسي.

وقال روي كين عبر سكاي سبورتس: "أعتقد أنه لا بأس بخروج اللاعب بهذه الطريقة (غاضبا)، ولكن لا تواصل فعل ذلك على مقاعد البدلاء. فقط اجلس واصمت".

وأضاف "يجب أن تتقبل ذلك. يمكنك أن تشعر بالإحباط ولا بأس بهذا، ولكن لا تجعل الأمر يستمر أكثر من اللازم".

واختتم "رأيت الكثير من اللاعبين الذين كانوا أفضل من صلاح يتم تبديلهم، ولم يكن لديهم مشكلة مع ذلك".

ماذا حدث؟

تعادل تشيلسي مع ليفربول بهدف لكل فريق في قمة منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصنع صلاح هدف ليفربول الذي سجله لويس دياز في الدقيقة 18، بينما تعادل تشيلسي بهدف أكسيل ديساسي في الدقيقة 37.

video:2

تمريرة حريرية من محمد صلاح إلى لويس دياز ينهيها الأخير في شباك البلوز#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #تشيلسي_ليفربول pic.twitter.com/HwVXwSeKpU — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 13, 2023

وظهر الغضب واضحا على معالم وجه صلاح أثناء خروجه في الدقيقة 77 رفقة لويس دياز، ونزول بن دوك وهارفي إليوت بدلا منهما.

video:1

وكان صلاح يطارد الانفراد بالرقم القياسي كهداف الجولة الافتتاحية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح حتى الآن 8 أهداف في الجولة الأولى، وكان يبحث عن التاسع للابتعاد بالصدارة عن فرانك لامبارد أسطورة تشيلسي، وواين روني أسطورة مانشستر يونايتد، وألان شيرار الهداف التاريخي للدوري الممتاز.

سدد صلاح كرة اصطدمت بالعارضة في الدقيقة 12، وكرة أخرى أوقفها الدفاع في الدقيقة 26، وكرة تصدى لها الحارس روبرت سانشيز في الدقيقة 41.

وسجل النجم المصري هدفا في الدقيقة 29، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو.

من جانبه علق يورجن كلوب مدرب ليفربول بعد المباراة قائلا: "نحن هنا للفوز باللقاء، صلاح يمثل قوة وأهمية لليفربول واحتجت لإجراء التغيير من أجل الحصول على بعض من القوة البدنية".

وأضاف "صلاح يمتلك الكثير من الأرقام القياسية، لا يمكن التفكير في الأرقام القياسية عند إجراء تغيير فني".

ووصل صلاح إلى المساهمة التهديفية العاشرة أمام تشيلسي مع ليفربول وبازل السويسري، بواقع 7 أهداف و3 تمريرات حاسمة.

كما ساهم صلاح تهديفيا في المباراة السابعة على التوالي بالدوري الإنجليزي الممتاز، بمجموع 3 أهداف و7 تمريرات حاسمة.