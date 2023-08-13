بوتشيتينو: سعيد بالعودة وأشكر جماهير تشيلسي.. والتعادل ليس عادلا

الأحد، 13 أغسطس 2023 - 21:39

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوتشيتينو

أبدى ماوريسيو بوتشيتينو مدرب تشيلسي سعادته بالعودة مرة أخرى إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تعادل فريقه مع ليفربول بهدف لكل منهما.

وقال بوتشيتينو في تصريحاته لـ بي بي سي بعد المباراة: "سعيد بالعودة إلى الدوري الإنجليزي بعد 4 سنوات. يا لها من بداية للموسم، فقد استمتعت بالمباراة كثيرا".

وكان بوتشيتينو قد ترك تدريب توتنام هوتسبر في 2019، بعد 5 سنوات في الجانب الأبيض من لندن، قبل أن يعود عبر بوابة أزرقها.

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وأضاف "لا أعتقد أن التعادل نتيجة عادلة. أظن أننا كنا نستحق أكثر بصورة عامة. نشعر بالرضا، ولكن في الوقت ذاته لدينا بعض الإحباط لأننا أردنا الفوز وكنا نستحقه. في النهاية هي مجرد البداية".

وتابع المدرب الأرجنتيني "خلقنا طريقة جيدة للعمل وهذا هو الأهم. الأمر يتعلق بالثقة والعمل، وروابطنا مذهلة من اليوم الأول".

وواصل "الجماهير كانت معنا دائما، حتى في اللحظات الصعبة لم يستسلموا، والفريق شعر بطاقتهم".

واختتم بوتشيتينو "كانت المباراة صعبة منذ البداية ولكننا تطورنا بداخلها ووجدنا طريقة لعبنا وبدأنا في السيطرة ودفع ليفربول للوراء، وأنا أشعر بالرضا حيال ذلك. نحتاج لمواصلة التطور".

وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، حيث سجل لويس دياز هدف ليفربول في الدقيقة 18، وتعادل أكسيل ديساسي للبلوز في الدقيقة 37.

ماوريسيو بوتشيتينو الدوري الإنجليزي ليفربول تشيلسي
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