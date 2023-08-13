كلوب: خروج صلاح؟ لا يمكن التفكير في الأرقام القياسية عند إجراء تغيير

كشف يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول سبب خروج محمد صلاح أمام تشيلسي في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي.

وظهر صلاح غاضبا عند خروجه من أرض الملعب قبل ربع ساعة على نهاية اللقاء.

وقال كلوب عبر بي إن سبورتس: "خروج محمد صلاح؟ نحن هنا للفوز باللقاء، صلاح يمثل قوة وأهمية لليفربول واحتجت لإجراء التغيير من أجل الحصول على بعض من القوة البدنية".

وأضاف "صلاح يمتلك الكثير من الأرقام القياسية، لا يمكن التفكير في الأرقام القياسية عند إجراء تغيير فني".

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وعن المباراة قال: "البداية جيدة، سجلنا هدفين رائعين أحدهما كان تسللا، فتحنا الباب لتشليسي، وفقدنا الكرة في لحظات صعبة خلال تحضير الهجمة".

وأضاف "هذا قدّم للمباراة بعد آخر ولم نستطع التحكم في المباراة".

وأكمل "الشوط الثاني كان مفتوحا وتشيلي حصل على فرص أكثر، المباراة كانت قوية بين الفريقين، ومن وجهة نظري ساعدنا تشيلسي على العودة للمباراة".

وواصل "مشاكلنا الدفاعية ليس لها علاقة بخط الوسط، هم لاعبين هجوميين أكثر لكن قدموا ما أردناه منهم".

وظهر الغضب واضحا على معالم وجه صلاح أثناء خروجه في الدقيقة 77 رفقة لويس دياز، ونزول بن دوك وهارفي إليوت بدلا منهما.

وصنع صلاح هدف ليفربول الذي سجله لويس دياز في الدقيقة 18، بينما تعادل تشيلسي بهدف أكسيل ديساسي في الدقيقة 37.

وبهذه التمريرة الحاسمة وصل صلاح إلى المساهمة التهديفية العاشرة أمام تشيلسي مع ليفربول وبازل السويسري، بواقع 7 أهداف و3 تمريرات حاسمة.

كما ساهم صلاح تهديفيا في المباراة السابعة على التوالي بالدوري الإنجليزي الممتاز، بمجموع 3 أهداف و7 تمريرات حاسمة.

video:2 تمريرة حريرية من محمد صلاح إلى لويس دياز ينهيها الأخير في شباك البلوز#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #تشيلسي_ليفربول pic.twitter.com/HwVXwSeKpU — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 13, 2023

كما سدد صلاح كرة اصطدمت بالعارضة في الدقيقة 12، وكرة أخرى أوقفها الدفاع في الدقيقة 26، وكرة تصدى لها الحارس روبرت سانشيز في الدقيقة 41.

وسجل صلاح هدفا في الدقيقة 29، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو.

كان هذا هو الهدف المنشود من النجم المصري للانفراد بالرقم القياسي كهداف الجولة الافتتاحية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح حتى الآن 8 أهداف في الجولة الأولى، وكان يبحث عن التاسع للابتعاد بالصدارة عن فرانك لامبارد أسطورة تشيلسي، وواين روني أسطورة مانشستر يونايتد، وألان شيرار الهداف التاريخي للدوري الممتاز.











































































ماذا قدم صلاح أمام تشيلسي؟

دقائق اللعب: 77

الأهداف المتوقعة: 0.28

التمريرات الحاسمة: 1

التمريرات الحاسمة المتوقعة: 0.31

التسديدات على المرمى: 0 من 3

المراوغات: 0

ضرب العارضة والقائمين: 1

لمسات الكرة: 31

التمريرات الصحيحة: 16 من 21 (76%)