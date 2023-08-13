مرموش: سأقدم 100% عندما أكون في الملعب مع فرانفكورت.. واحترم قرار المدرب

شدد عمر مرموش لاعب إينتراخت فرانكفورت على القتال رغم صعوبة المنافسة للحصول على مقعد أساسي في الفريق مع بداية الموسم.

عمر مرموش النادي : آينتراخت فرانكفورت آينتراخت فرانكفورت

وسجل مرموش في فوز فرانكفورت الكاسح بنتيجة 7-0 على لوكوموتيف لايبزج في الدور الأول من كأس ألمانيا.

وشارك مرموش كبديل في الدقيقة 65 وسجل بعد دقيقة واحدة.

وقال مرموش عبر موقع النادي الرسمي: "الأداء كان جيدا ولعبنا سويا، بعض المباريات تصبح أسهل عندما تسجل، في النهاية أظهرنا جودتنا".

وأضاف "بالطبع كل لاعب يود اللعب من البداية لكنه قرار المدرب واحترم ذلك، المنافسة صعبة للغاية".

وأتم "سأقدم كل شيء، ما يهم أن أقدم 100% عندما أكون في الملعب، وسأفعل ذلك".

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عمر مرموش يضيف الهدف الثالث لـ #آينتراخت_فراكفورت في الدقيقة 66

آينتراخت فراكفورت 3 × 0 لوكومتيف لايبزج#كأس_ألمانيا #دبي_الرياضية pic.twitter.com/rkv0C2XxQe — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) August 13, 2023

وانضم مرموش إلى فرانكفورت بعد نهاية تعاقده مع فولفسبورج في صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم بدءا من الموسم الجاري.

وستقام قرعة الدور الثاني (32) يوم 1 أكتوبر المقبل وستقام المباريات بين 31 أكتوبر و1 نوفمبر.

وسيفتتح فرانكفورت مشواره في الدوري الألماني يوم الأحد المقبل بمواجهة درامشتات.