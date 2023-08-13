مرموش: سأقدم 100% عندما أكون في الملعب مع فرانفكورت.. واحترم قرار المدرب

الأحد، 13 أغسطس 2023 - 20:05

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فرانكفورت

شدد عمر مرموش لاعب إينتراخت فرانكفورت على القتال رغم صعوبة المنافسة للحصول على مقعد أساسي في الفريق مع بداية الموسم.

عمر مرموش

النادي : آينتراخت فرانكفورت

آينتراخت فرانكفورت

وسجل مرموش في فوز فرانكفورت الكاسح بنتيجة 7-0 على لوكوموتيف لايبزج في الدور الأول من كأس ألمانيا.

وشارك مرموش كبديل في الدقيقة 65 وسجل بعد دقيقة واحدة.

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وقال مرموش عبر موقع النادي الرسمي: "الأداء كان جيدا ولعبنا سويا، بعض المباريات تصبح أسهل عندما تسجل، في النهاية أظهرنا جودتنا".

وأضاف "بالطبع كل لاعب يود اللعب من البداية لكنه قرار المدرب واحترم ذلك، المنافسة صعبة للغاية".

وأتم "سأقدم كل شيء، ما يهم أن أقدم 100% عندما أكون في الملعب، وسأفعل ذلك".

وانضم مرموش إلى فرانكفورت بعد نهاية تعاقده مع فولفسبورج في صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم بدءا من الموسم الجاري.

وستقام قرعة الدور الثاني (32) يوم 1 أكتوبر المقبل وستقام المباريات بين 31 أكتوبر و1 نوفمبر.

وسيفتتح فرانكفورت مشواره في الدوري الألماني يوم الأحد المقبل بمواجهة درامشتات.

عمر مرموش فرانكفورت كأس ألمانيا
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