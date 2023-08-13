صناعة صلاح تنهي 8 ساعات سلبية..التعادل يحكم قمة الإثارة بين ليفربول وتشيلسي

تعادل تشيلسي مع ضيفه ليفربول بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدج بقمة منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم ليفربول بواسطة لويس دياز في الدقيقة 19، وتعادل تشيلسي بهدف أكسيل ديساسي في الدقيقة 37.

هدف دياز كسر 8 ساعات من اللعب السلبي بين الفريقين، حيث كان الأول في آخر 483 دقيقة لعب بين تشيلسي وليفربول على مر 4 مباريات سابقة انتهت بالتعادل السلبي.

🔴صلاح يقود تشكيل ليفربول لمواجهة تشيلسي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي #في_إنجلترا pic.twitter.com/10GV1xbYGF — FilGoal (@FilGoal) August 13, 2023

📋تشكيل تشيلسي 🔵المباراة الأولى لـ رييس جيمس كقائد للفريق.. جاكسون ضمن 3 مستجدين #في_إنجلترا pic.twitter.com/ySip0jpbvO — FilGoal (@FilGoal) August 13, 2023

عارضة وصناعة

المحاولة الأولى أتت باختراق من دومينيك سوبوسلاي، ولكن اندفع ديوجو جوتا وسدد الكرة من أمامه لتمر بجوار القائم في الدقيقة 6.

وفي الدقيقة 12 كاد صلاح أن يسجل الهدف الأول بتسديدة رائعة بقدمه اليمنى على حدود منطقة الجزاء، ولكنها ارتطمت بالعارضة.

وأوقف أليسون بيكر حارس مرمى الريدز أولى محاولات تشيلسي الخطرة، بعد عرضية من ريس جيمس لمسها نيكولاس جاكسون فأوقفها القفاز في الدقيقة 16.

وأتى الهدف الأول في الدقيقة 19 بعد عرضية متقنة من محمد صلاح أنهاها الكولومبي لويس دياز بلمسة واحدة في الشباك.

وبذلك وصل صلاح إلى مساهمته التهديفية العاشرة عموما ضد تشيلسي مع بازل وليفربول، حيث سجل 7 أهداف وصنع 3.

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تمريرة حريرية من محمد صلاح إلى لويس دياز ينهيها الأخير في شباك البلوز#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #تشيلسي_ليفربول pic.twitter.com/HwVXwSeKpU — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 13, 2023

وفي الدقيقة 24 سدد نيكولاس جاكسون من موقع خطير ولكن مرت الكرة بجوار القائم.

الفيديو يقول لا

أتت فرصة خطيرة لصلاح في الدقيقة 26 ولكن اصطدمت تسديدته بالدفاع الأزرق.

وفي الدقيقة 29 سجل صلاح الهدف المنتظر من انفراد بعد بينية من ترينت ألكساندر أرنولد، ولمسة متقنة في شباك روبرت سانشيز.

ولكن بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو، تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 37 أتى هدف التعادل بلمسة من المدافع أكسيل ديساسي وافد الصيف من ستاد ريمس، بعد رأسية وصلته من بن تشيلويل.

ديساسي صار اللاعب الفرنسي الخامس عشر الذي يسجل في مباراته الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز.

video:2 تشيلسي يعادل الكفة عن طريق أكسل ديساسي#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #تشيلسي_ليفربول pic.twitter.com/3t5LzNjmCe — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 13, 2023

وسرعان ما أضاف تشيلسي الهدف الثاني في الدقيقة 39 بواسطة تشيلويل نفسه هذه المرة، من انفراد نتج عن بينية إنزو فيرنانديز، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وسدد صلاح في الدقيقة 41 ولكن تصدى سانشيز للمحاولة، فيما أهدر جاكسون هدفا محققا في الدقيقة 44 بتسديدة من داخل المنطقة ولكنها علت العارضة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

خروج غاضب

أطلق فيرجيل فان دايك قائد ليفربول تسديدة خطيرة في الدقيقة 50، ولكنها مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 53 طالب ليفربول بركلة جزاء بعد لمسة يد ضد نيكولاس جاكسون داخل المنطقة، ولكن مراجعة تقنية الفيديو ألغت الاحتمالية.

وأرسل إنزو فيرنانديز تمريرة خطيرة للغاية إلى بن تشيلويل ليسدد ولكن تألق أليسون بالتصدي في الدقيقة 55.

وحاول ريس جيمس مغافلة أليسون في الدقيقة 63 بتسديدة خاطفة ولكنها مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 66 أجرى يورجن كلوب مدرب ليفربول تبديلين بنزول داروين نونيز وكرتيس جونز بدلا من ديوجو جوتا وكودي جاكبو.

وأهدر جاكسون هدفا محققا في الدقيقة 71 من انفراد نتج عن تمريرة خاطئة من ترينت ألكساندر أرنولد، ولكن خرجت تسديدته بين يدي أليسون.

وفي الدقيقة 76 خرج ريس جيمس وأتى مالو جوستو بدلا منه في صفوف تشيلسي.

على الجانب الآخر خرج صلاح ولويس دياز ونزل بن دوك وهارفي إليوت، وظهر الغضب واضحا على ملامح النجم المصري.

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وسجل صلاح حتى الآن 8 أهداف في الجولة الأولى، وكان يبحث عن التاسع للابتعاد بالصدارة عن فرانك لامبارد أسطورة تشيلسي، وواين روني أسطورة مانشستر يونايتد، وألان شيرار الهداف التاريخي للدوري الممتاز، ولكن هذا الرقم سينتظر للموسم المقبل.

وفي الدقيقة 81 أجرى تشيلسي تبديلين بنزول إيان ماتسين وميكايلو مودريك بدلا من كايرني تشوكويميكا ورحيم سترلينج.

فيما خرج بن تشيلويل وأتى تشيموانيا أوجوتشوكو بدلا منه في الدقيقة 90.

وكاد داروين أن يسجل هدف الفوز في الدقيقة 93 ولكن اصطدمت تسديدته بالدفاع وخرجت إلى ركنية.

وفي المحاولة الأخيرة، تمكن مودريك من مراوغة أليسون، ثم مرر لمالو جوستو ولكن فشل الأخير في التسديد تحت الضغط.

بذلك يحصد كلا الطرفان نقطته الأولى في الدوري لهذا الموسم، وتستمر المسيرة في الجولة المقبلة، حين يلعب ليفربول على ملعب أنفيلد ضد بورنموث يوم السبت 19 أغسطس.

على الجانب الآخر يخرج تشيلسي لملاقاة وست هام يونايتد يوم الأحد 20 أغسطس.