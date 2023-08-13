سجل بعد دقيقة واحدة.. مرموش يساهم في فوز كاسح لـ فرانكفورت بـ كأس ألمانيا

الأحد، 13 أغسطس 2023 - 18:42

كتب : FilGoal

هدف عمر مرموش الأول مع إينتراخت فرانفكورت (كأس ألمانيا)

افتتح عمر مرموش الموسم بطريقة مثالية في ظهوره الرسمي الأول مع إينتراخت فرانكفورت، شارك كبديل وسجل أمام لوكوموتيف لايبزج في الدور الأول من كأس ألمانيا في الفوز بنتيجة 7-0.

عمر مرموش

النادي : آينتراخت فرانكفورت

آينتراخت فرانكفورت

وانضم مرموش إلى فرانكفورت بعد نهاية تعاقده مع فولفسبورج في صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم بدءا من الموسم الجاري.

شارك مرموش في الدقيقة 65 بدلا من الفرنسي راندال كولو مواني وسجل في الدقيقة 66 مباشرة.

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تقدم فرانكفورت في الشوط الأول بهدف واحد فقط سجله كولو مواني في الدقيقة 37 بتسديدة ارتطمت بيد الحارس وسكنت الشباك.

في الشوط الثاني سجل ماريو جوتزه هدف الفريق الثاني بعدما حوّل عرضية هاوجي في الشباك في الدقيقة 59.

شارك مرموش في أول تغييرات فريقه بدلا من كولو مواني وفي أقل من دقيقة سجل الهدف الثالث لفريقه بسهولة في الشباك بمتابعة لتمريرة بوتا.

في الدقيقة 73 توقفت المباراة عدة دقائق بسبب الألعاب النارية وطلب الحكم من اللاعبين مغادرة أرض الملعب.

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توقفت المباراة ما يقارب 8 دقائق وعاد الفريقان مجددا لأرض الملعب واستكملت المباراة فزاد فرانكفورت من غلته التهديفية.

في الدقيقة 73 سجل جونيور دينا إبيمبي الهدف الرابع وبعد دقيقة خرج وعوضه الألماني ياسيك نجانكام.

المهاجم البالغ 23 عاما سجل الهدفين الخانس والسادس في الدقيقتين 77 و87 بصناعة من الحارس كيفين تراب وهاوجي على الترتيب.

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وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع أنهى السويدي هوجو لارسون مهرجان الأهداف.

وستقام قرعة الدور الثاني (32) يوم 1 أكتوبر المقبل وستقام المباريات بين 31 أكتوبر و1 نوفمبر.

وسيفتتح فرانكفورت مشواره في الدوري الألماني يوم الأحد المقبل بمواجهة درامشتات.

عمر مرموش إينتراخت فرانكفورت كأس ألمانيا لوكوموتيف لايبزج
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