سجل بعد دقيقة واحدة.. مرموش يساهم في فوز كاسح لـ فرانكفورت بـ كأس ألمانيا

افتتح عمر مرموش الموسم بطريقة مثالية في ظهوره الرسمي الأول مع إينتراخت فرانكفورت، شارك كبديل وسجل أمام لوكوموتيف لايبزج في الدور الأول من كأس ألمانيا في الفوز بنتيجة 7-0.

عمر مرموش النادي : آينتراخت فرانكفورت آينتراخت فرانكفورت

وانضم مرموش إلى فرانكفورت بعد نهاية تعاقده مع فولفسبورج في صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم بدءا من الموسم الجاري.

شارك مرموش في الدقيقة 65 بدلا من الفرنسي راندال كولو مواني وسجل في الدقيقة 66 مباشرة.

تقدم فرانكفورت في الشوط الأول بهدف واحد فقط سجله كولو مواني في الدقيقة 37 بتسديدة ارتطمت بيد الحارس وسكنت الشباك.

ماريو جوتزة يسجل الهدف الثاني لـ #آينتراخت_فراكفورت في الدقيقة 58 آينتراخت فراكفورت 2 × 0 لوكومتيف لايبزج#كأس_ألمانيا #دبي_الرياضية pic.twitter.com/oEjZr06Y8P — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) August 13, 2023

في الشوط الثاني سجل ماريو جوتزه هدف الفريق الثاني بعدما حوّل عرضية هاوجي في الشباك في الدقيقة 59.

#آينتراخت_فراكفورت يسجل الهدف الأول في الدقيقة 37 من خطأ كبير من دوغان حارس مرمى لوكوموتيف لايبزج آينتراخت فراكفورت 1 × 0 لوكومتيف لايبزج#كأس_ألمانيا #دبي_الرياضية pic.twitter.com/bCGplWW2k2 — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) August 13, 2023

شارك مرموش في أول تغييرات فريقه بدلا من كولو مواني وفي أقل من دقيقة سجل الهدف الثالث لفريقه بسهولة في الشباك بمتابعة لتمريرة بوتا.

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عمر مرموش يضيف الهدف الثالث لـ #آينتراخت_فراكفورت في الدقيقة 66

آينتراخت فراكفورت 3 × 0 لوكومتيف لايبزج#كأس_ألمانيا #دبي_الرياضية pic.twitter.com/rkv0C2XxQe — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) August 13, 2023

في الدقيقة 73 توقفت المباراة عدة دقائق بسبب الألعاب النارية وطلب الحكم من اللاعبين مغادرة أرض الملعب.

توقفت المباراة ما يقارب 8 دقائق وعاد الفريقان مجددا لأرض الملعب واستكملت المباراة فزاد فرانكفورت من غلته التهديفية.

Es fliegen Feuerwerkskörper, das Spiel ist unterbrochen...Die Spieler verlassen den Platz. ––––– ⏰ 73. | #LOKSGE 0:3 | #SGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) August 13, 2023

في الدقيقة 73 سجل جونيور دينا إبيمبي الهدف الرابع وبعد دقيقة خرج وعوضه الألماني ياسيك نجانكام.

المهاجم البالغ 23 عاما سجل الهدفين الخانس والسادس في الدقيقتين 77 و87 بصناعة من الحارس كيفين تراب وهاوجي على الترتيب.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع أنهى السويدي هوجو لارسون مهرجان الأهداف.

وستقام قرعة الدور الثاني (32) يوم 1 أكتوبر المقبل وستقام المباريات بين 31 أكتوبر و1 نوفمبر.

وسيفتتح فرانكفورت مشواره في الدوري الألماني يوم الأحد المقبل بمواجهة درامشتات.