سجل وخسر.. ماذا قدم مصطفى محمد في افتتاح الموسم مع نانت ضد تولوز

بداية جيدة لمصطفى محمد لكن ليست بنفس الحال لفريقه نانت، الدولي المصري سجل والفريق خسر في افتتاح الدوري الفرنسي أمام تولوز.

تقدم مصطفى محمد بهدف مبكر للكناري الفرنسي من ركلة جزاء مفتتحا أهداف الرسمية للموسم الجديد.

وخسر نانت بعدما قلب تولوز تأخره في الشوط الثاني لفوز قاتل. (طالع التفاصيل)

ماذا مصطفى محمد في اللقاء الأول بالموسم؟

دقائق: 88

أهداف: 1

أهداف متوقعة XG: 0.84

تسديدات: 3

مراوغات ناجحة: 1 من 2

لمس الكرة: 32

تمريرات صحيحة: 11 من 14 (79%)

عرضيات: 1

فوز بصراعات ثنائية: 1 من 7

فوز بصراعات هوائية: 5 من 7

ارتكاب أخطاء: 3

























وتحصل نانت في الدقيقة 11 على ركلة جزاء انبرى لها مصطفى محمد وسجلها في الشباك متفتحا أول أهدافه في الموسم.

ووصل الدولي المصري لهدفه التاسع في الدوري الفرنسي بقميص نانت والثاني عشر مع الفريق في 52 مباراة بجميع المسابقات.

وفي الدقيقة 89 خرج مصطفى محمد وعوضه البرازيلي ماركينيوس بعد انضمامه لنانت بـ 24 ساعة.

المباراة انتهت بخسارة نانت في افتتاح الموسم.