سجل وخسر.. ماذا قدم مصطفى محمد في افتتاح الموسم مع نانت ضد تولوز

الأحد، 13 أغسطس 2023 - 18:22

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - تولوز

بداية جيدة لمصطفى محمد لكن ليست بنفس الحال لفريقه نانت، الدولي المصري سجل والفريق خسر في افتتاح الدوري الفرنسي أمام تولوز.

تقدم مصطفى محمد بهدف مبكر للكناري الفرنسي من ركلة جزاء مفتتحا أهداف الرسمية للموسم الجديد.

وخسر نانت بعدما قلب تولوز تأخره في الشوط الثاني لفوز قاتل. (طالع التفاصيل)

أخبار متعلقة:
مصطفى محمد يسجل ونانت يخسر بسيناريو قاتل في افتتاح الدوري الفرنسي أمام تولوز في افتتاح الموسم.. مصطفى محمد أساسي أمام تولوز التعاون السعودي يضم زميل مصطفى محمد فرج عامر: كنت أريد شراء مصطفى فتحي لأبيعه لـ الأهلي.. التعاون بالأصول والدليل طارق حامد

ماذا مصطفى محمد في اللقاء الأول بالموسم؟

دقائق: 88

أهداف: 1

أهداف متوقعة XG: 0.84

تسديدات: 3

مراوغات ناجحة: 1 من 2

لمس الكرة: 32

تمريرات صحيحة: 11 من 14 (79%)

عرضيات: 1

فوز بصراعات ثنائية: 1 من 7

فوز بصراعات هوائية: 5 من 7

ارتكاب أخطاء: 3

وتحصل نانت في الدقيقة 11 على ركلة جزاء انبرى لها مصطفى محمد وسجلها في الشباك متفتحا أول أهدافه في الموسم.

ووصل الدولي المصري لهدفه التاسع في الدوري الفرنسي بقميص نانت والثاني عشر مع الفريق في 52 مباراة بجميع المسابقات.

وفي الدقيقة 89 خرج مصطفى محمد وعوضه البرازيلي ماركينيوس بعد انضمامه لنانت بـ 24 ساعة.

المباراة انتهت بخسارة نانت في افتتاح الموسم.

مصطفى محمد نانت الدوري الفرنسي
نرشح لكم
سجل بعد دقيقة واحدة.. مرموش يساهم في فوز كاسح لـ فرانكفورت بـ كأس ألمانيا مصطفى محمد يسجل ونانت يخسر بسيناريو قاتل في افتتاح الدوري الفرنسي أمام تولوز انتهت الدوري الفرنسي - نانت (1) (2) تولوز.. خسارة رغم هدف مصطفى مرموش على مقاعد بدلاء فرانكفورت في كأس ألمانيا في افتتاح الموسم.. مصطفى محمد أساسي أمام تولوز "أنا هنا للدفاع عن أغلى قميص في العالم".. الرجاء يضم عمرو وردة هدف مبكر أمام نوري شاهين.. تريزيجيه يشارك في فوز طرابزون الأول بمساهمة غير مباشرة انتهت الدوري التركي - طرابزون (1)-(0) أنطاليا.. فوز أول لرفاق تريزيجيه
أخر الأخبار
كرة سلة - الكشف عن قائمة مصر لمنافسات سلسلة السيدات 3×3 16 دقيقة | رياضات أخرى
سجل بعد دقيقة واحدة.. مرموش يساهم في فوز كاسح لـ فرانكفورت بـ كأس ألمانيا 27 دقيقة | المحترفون
مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1)-(1) ليفربول.. جوووول التعادل 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
استراحة مونديال الناشئين لـ اليد - مصر (17)-(18) كرواتيا.. الميدالية البرونزية 44 دقيقة | كرة يد
سجل وخسر.. ماذا قدم مصطفى محمد في افتتاح الموسم مع نانت ضد تولوز 47 دقيقة | المحترفون
الحياة بعد كين.. ماديسون يتألق وتوتنام يتعادل في أولى اختبارات مدربه الجديد 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصطفى محمد يسجل ونانت يخسر بسيناريو قاتل في افتتاح الدوري الفرنسي أمام تولوز ساعة | الكرة الأوروبية
الرياضية: مانشيني توصل لاتفاق نهائي مع منتخب السعودية.. ومدة التعاقد ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - فيفا يمنح كهربا مهلة جديدة لسداد غرامة الزمالك 2 "ردا على ما أثاره رئيس النادي السابق" بيان من شيكابالا إلى جماهير الزمالك لتوضيح بعض النقاط 3 تقرير: محمد شريف ينتقل لـ الخليج السعودي 4 في الجول يكشف قائمة الأهلي الأولية - كريم وليد على رأس 31 لاعبا لموسم 2023-24