الحياة بعد كين.. ماديسون يتألق وتوتنام يتعادل في أولى اختبارات مدربه الجديد

تعادل توتنام هوتسبر مع مضيفه برينتفورد بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت هذه المباراة بعد رحيل هاري كين نجم السبرز إلى بايرن ميونيخ رسميا.

وهي المباراة الأولى للفريق اللندني تحت قيادة المدرب الجديد أنجي بوستيكوجلو.

تقدم كريستيان روميرو لديوك لندن في الدقيقة 11، بعد عرضية من جيمس ماديسون الوافد من ليستر سيتي الذي هبط بنهاية الموسم الماضي.

وبعد شعور روميرو بالدوار، قرر بوستيكوجلو عدم المخاطرة وسحبه في الدقيقة 14 ليأتي دافينسون سانشيز بدلا منه.

وتعادل برايان مبومو من ركلة جزاء في الدقيقة 26.

وفي الدقيقة 36 سجل يوان ويسا هدف التقدم لصاحب الأرض، بعد عرضية من ريكو هنري.

ولكن سريعا في الدقيقة 45+4، استرد إيمرسون رويال التعادل لتوتنام، من تمريرة حاسمة أخرى وقع عليها ماديسون.

وحل إيفان بيريسيتش بدلا من سون هيونج مين الكوري الجنوبي والقائد الجديد لفريق توتنام، في الدقيقة 75.

ويلعب توتنام المباراة المقبلة على ملعبه يوم السبت 19 أغسطس أمام مانشستر يونايتد.

فيما يخرج برينتفورد لملاقاة فولام في اليوم ذاته، ضمن منافسات الجولة الثانية.