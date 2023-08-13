التشكيل - صلاح في قيادة رباعي هجوم ليفربول.. وجاكسون ضمن 3 مستجدين في تشيلسي

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن تشكيله الأول في الموسم لمواجهة مضيفه تشيلسي في قمة منافسات الأسبوع الأول من الدور الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل تواجد كل العناصر الهجومية المتاحة تقريبا عدا داروين نونيز، حيث يلعب كودي جاكبو ولويس دياز وديوجو جوتا برفقة محمد صلاح، خلفهم أليكسيس ماك أليستر ودومينيك سوبوسلاي في الوسط.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي - كودي جاكبو

خط الهجوم: لويس دياز - محمد صلاح - ديوجو جوتا

على الجانب الآخر يبدأ روبرت سانشيز الحارس الوافد مؤخرا من برايتون في تشكيل تشيلسي، كما يبدأ المدافع أكسيل ديساسي والمهاجم نيكولاس جاكسون ضمن الصفقات الجديدة.

وجاء تشكيل البلوز كالتالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: أكسيل ديساسي - تياجو سيلفا - ليفي كولويل

خط الوسط: ريس جيمس - كونور جالاجر - إنزو فيرنانديز - كايرني تشوكويميكا - بن تشيلويل

خط الهجوم: رحيم سترلينج - نيكولاس جاكسون