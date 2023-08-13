مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 أغسطس - صلاح في قمة تشيلسي وليفربول.. وبرشلونة في الدوري

يبدأ ليفربول رفقة النجم المصري محمد صلاح اليوم رحلته في الدوري الإنجليزي للموسم الجديد 2023-2024 بمواجهة نارية ضد تشيلسي.

ويلعب ليفربول خارج ملعبه ضد تشيلسي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، وتقام المباراة في ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.

ويستعرض معكم FilGoal.com أبرز مباريات اليوم الموافق الأحد 13 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.

وتنطلق مباراة تشيلسي ضد ليفربول في تمام الساعة السادسة والنصف، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

في الدوري الإنجليزي أيضا يلعب توتنام ضد برينتفورد في تمام الساعة الرابعة مساء، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن بريميوم 1.

في المساء يلعب برشلونة أولى مبارياته في الدوري الإسباني خارج ملعبه ضد خيتافي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف، وتذاع عبر قناة بي إن بريميوم 1.

أما في فرنسا فيلعب فريق نانت الذي يضم بين صفوفه مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر ضد تولوز في الجولة الأولى من الدوري.

المباراة تنطلق في تمام الرابعة مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 4.

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