بيلينجهام يتألق وإصابة في الدفاع.. ريال مدريد يفتتح مشوار الدوري الإسباني بالفوز على بلباو

الأحد، 13 أغسطس 2023 - 00:31

كتب : FilGoal

هدف بيلينجهام

في الموقعة الأولى، عاد ريال مدريد من ملعب سان ماميس بالفوز على صاحبه أتلتيك بلباو بهدفين دون رد في أولى جولات الدوري الإسباني 2023-2024.

سجل هدفي الميرينجي رودريجو جوس في الدقيقة 28 وجود بيلينجهام في الدقيقة 36.

وشهدت المباراة إصابة المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو وخروجه في الدقيقة 50.

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انطلاقة بيضاء

سيطر الركود على بدايات الشوط الأول، وحاول رودريجو بتسديدة من ركلة حرة في الدقيقة 24 ولكن في منتصف المرمى.

وفي الدقيقة 28 تمكن البرازيلي ذاته من تسجيل الهدف الأول، بعد كرة وصلته من داني كارفاخال.

وأضاف جود بيلينجهام الوافد من بوروسيا دورتموند في الصيف ثاني الأهداف، بعد ركنية وصلته من دافيد ألابا ليسدد ببراعة في أعلى الزاوية اليسرى.

ومع بداية الشوط الثاني أجرى إرنستو فالفيردي مدرب بلباو 3 تبديلات بخروج نيكو ويليامز وأوناي جوميز وإيكر مونيايين، ونزول أليكس بيرينجر وأويهان سانسيت وجورجا جوروزيتا.

ضربة في الدفاع

سقط إيدر ميليتاو في الدقيقة 49 ولم يعد قادرا على مواصلة اللعب، ليترك موقعه ويحل أنطونيو روديجير بدلا منه.

وفي الدقيقة 64 أجرى فالفيردي رابع تبديلات الفريق الباسكي، بنزول أندير هيريرا بدلا من ميكيل فيسجا.

على الجانب الآخر أطلق فيديريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد تسديدة قوية ولكن مرت بجوار الفائم الأيسر.

فيما كاد فينيسيوس جونيور أن يسجل في الدقيقة 70، ولكن تألق أوناي سيمون في التصدي.

واختتم بلباو تبديلاته بنزول إيمانول جارسيا بدلا من إنيجو لوكوي، فيما أتى توني كروس بدلا من إدواردو كامافينجا في ثاني تبديلات ريال مدريد.

وفي الدقيقة 79 حل لوكا مودريتش وخوسيلو بدلا من فينيسيوس ورودريجو.

وكاد مودريتش أن يسجل بتسديدة خطيرة في الدقيقة 84، ولكن أنقذها سيمون ببراعة.

الفوز منح الميرينجي أول 3 نقاط في الموسم الجديد، وتستمر حملة مطاردة اللقب بمواجهة ألميريا يوم السبت 19 أغسطس.

واحتل ريال مدريد المركز الثاني في الموسم الماضي من الدوري الإسباني، ويسعى لاسترداد اللقب الذي توج به لآخر مرة في الموسم قبل الماضي 2021-2022.

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