رئيس الاتحاد العربي: ندرس الحلول لأزمة تضارب مواعيد البطولة العربية مع الأولمبياد
السبت، 12 أغسطس 2023 - 22:54
كتب : FilGoal
كشف عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي عن الاستعداد لتنظيم البطولة العربية في الموسم المقبل من الآن.
وتوج النصر السعودي بلقب كأس سلمان للأندية الأبطال "البطولة العربية" بعد التغلب على الهلال السعودي في النهائي بهدفين مقابل هدف في مباراة امتدت للوقت الإضافي.
وقال بن تركي عبر الرياضية السعودية: "التحدي بالنسبة لنا بشأن البطولة العربية هو موعدها في الصيف من العام المقبل بسبب تعارضه مع موعد دورة الألعاب الأولمبية".
وأضاف "طلبنا من المكتب التنفيذي للاتحاد العربي دراسة ما هي الحلول والطريقة المناسبة لإقامة البطولة العربية في السنة المقبلة وسنعلن عن ذلك قريبا".
واستضافت المملكة العربية السعودية البطولة العربية في نسختها المجموعة والتي أقيمت في مدن أبها والطائف والباحة.
وأقيمت البطولة في السعودية بمشاركة 16 فريق، ومن مصر شارك الزمالك والذي خرج من دور المجموعات.